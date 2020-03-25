Selen Görgüzel Alkan’dan uygulamalı öneri!
Sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle etkileşim içerisinde olan ve pek çok ünlü gibi corona virüsü nedeniyle devam ettiği ev karantinası sırasında takipçileriyle keyifli paylaşımlarda bulunan Selen Görgüzel Alkan yine farklı bir paylaşıma imza attı.
Hesaplarından karantina sırasında vakit geçirmek adına ilginç önerilerde bulunan isimler gibi Selen Görgüzel Alkan da bir öneride bulundu. Ancak Alkan bu paylaşımlardan farklı olarak önerisini uyguladı. Eşi Hamdi Alkan’la birlikte yastık savaşı yaparken görülen Selen Görgüzel Alkan paylaşımına şunları yazdı:
“Mesela yastık savaşı bu ara baya eğlendiren bir aktivite olabilir hemde #kafasınakafasına #evdekaltürkiye”