Selen Seyven kimdir? Selen Seyven nereli ve kaç yaşında?

2 Nisan 1986 doğumlu olan Selen Seyven ilk olarak Genco dizisi ile tanındı. Seyven daha sonra Doludizgin Yıllar adlı dizide rol aldı. Şimdi, Selen Seyven'i daha yakından tanıyalım... Selen Seyven kimdir, nerelidir?

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Oyuncu Selen Seyven 2004 yılında ilk projesi ile ekrana çıkmıştır. Ancak oyuncunun tanınması 2007 yılında Genco dizisi ile olmuştur. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Selen Seyven, Star TV ekranlarında yayınlanan Avlu’nun ikinci sezonunda diziye dahil oldu. Selen Seyven hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Selen Seyven kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

SELEN SEYVEN KİMDİR?

Selen Seyven, 2 Nisan 1986'da Ankara'da dünyaya geldi. Aslen baba tarafından Bursalıdır. Yönetmen Ezel Akay'ın yeğeni olan Selen Seyven, Ankara Yahya Kemal Beyatlı Lisesi mezun olduktan sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. 2004 yılında Büyük Buluşma dizisi ile oyunculuk kariyerine adım atan güzel oyuncu, 2007 yılında Genco dizisinde canlandırdığı Pınar karakteri ile yıldızı parlamaya başlayan Selen Seyven, sonrasında Kocamın Ailesi dizisinde baş rol oynamış ve tanınırlığı daha da artmıştır. İlk beyazperde deneyimini de 2005 yılında gösterime giren Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü adlı filmle yaşamıştır. Bu zaman kadar pekçok projede yer alan ve son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan; başrollerini Rasim Öztekin, Vildan Atasever, Ali Barkın, Kaan Yıldırım ve Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı Klavye Delikanlıları dizisinde rol alan Seyven, şimdilerde Demet Evgar, Ceren Moray ve Kenan Ece gibi isimlerin yer aldığı sevilen dizi Avlu kadrosuna dahil oldu. 32 yaşındaki başarılı oyuncu Selen Seyven 1.60 metre boyunda, 53 kilo ve Koç burcudur.

Selen Seyven’in rol aldığı diziler ve filmler:

Klavye Delikanlıları (Selen) (TV Dizisi) – 2017-2018

Baş Belası (Asya) (Sinema Filmi) – 2017

O Hayat Benim (Reyhan) (TV Dizisi) – 2016

Aşk Olsun (Ceyda) (Sinema Filmi) – 2015

Kocamın Ailesi (Yonca) (TV Dizisi) – 2014

Leyla ile Mecnun (Aysel) (TV Dizisi) – 2011

Avrupa Avrupa (Gül) (TV Dizisi) – 2011

Bir Gevrek, Bir Boyoz, İki de Kumru (Hasret) (Sinema Filmi) – 2010

Doktorlar 4. Sezon (Arzu Altındağ) (TV Dizisi) – 2010

Kapalı Çarşı (Yasemin) (TV Dizisi) – 2009-2010

Acemi Müezzin (Zeynep) (TV Dizisi) – 2009

Abimm (Melek) (Sinema Filmi) – 2009

Doludizgin Yıllar (Gülşen) (TV Dizisi) – 2009

Genco (Pınar) (TV Dizisi) – 2007

Janjan (Güzel Alaz) (Sinema Filmi) – 2007

Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü (Oyunbaz Kız) (Sinema Filmi) – 2005

Aşka Sürgün (Asya) (TV Dizisi) – 2005

Büyük Buluşma (Gözde) (TV Dizisi) – 2004-2007