Selena Gomez böbrek nakliyle ilgili tatsız şakaya tepki gösterdi

ABD'li şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez (29), 'The Good Fight' adlı TV programında kendisine yapılan böbrek nakliyle ilgili tatsız şakaların yer almasına tepki gösterdi.

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Paramount+’ta yayınlanan ‘The Good Fight’ adlı programın 5. sezonunun 4. bölümünde, Marissa (Sarah Steele), Jay (Nyambi Nyambi) ve Jim (Ifadansi Rashad) karakterleri arasında komedi konusunda bir konuşma geçiyor. Jay, günümüzde bir insanın toplumdan gelecek eleştrilerden dolayı şaka yapabilmek için neredeyse izin alması gerektiğini söylüyor. Jim daha sonra şakalar yapmaya başlıyor ve Jay anlaşmazlığa neden olabilecek yasak konular olup olmadığını soruyor. Jim karakteri buna “Selena Gomez'in böbrek nakli” şeklinde yanıt veriyor.

Gomez'in böbrek naklinin ‘yasak konular’ arasında olduğu söylenerek ti’ye alınmasına sosyal medya hesabından tepki gösteren Selena Gomez şu ifadeleri kullandı:

“TV şovlarında organ nakilleriyle ilgili şakalar yazmanın nasıl adet haline geldiğinden emin değilim. Ama görünen o ki gelmiş. Umarım, bundan sonraki yazarlar toplantısında böyle tatsız bir şaka sunulursa hemen kesip atılır ve yayınlanmaz.”

Programın yapımcısına yakın bir kaynak Hollywood Reporter adlı haber sitesine “Bölümün tamamını izlediğiniz takdirde karakterlerin, Gomez'e gönderme yapılan bölümde bu konunun ‘eğlence malzemesi yapılmaya uygun olmayan' konular arasında olduğunu ifade ettiğini göreceksiniz. Yani böbrek naklinin şaka yapılacak bir konu olmadığını söylediklerini” dedi.

TWITTER’IN GÜNDEMİNE OTURDU

Ancak bu inandırıcı olmadı. ‘Respect Selena Gomez’ (Selena Gomez’e saygı duy) başlığı kısa sürede Twitter’de en çok konuşulan konular arasına girdi. Gomez, Instagram ve Twitter hesabından, “Her zaman arkamda durduğunuz için teşekkür ederim. Sizi seviyorum” yazarak teşekkür etti.

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