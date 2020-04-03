Selena Gomez’den corona virüsü ile mücadeleye destek

Birçok ünlü isim tüm dünyaya yayılmaya devam eden corona virüsü salgını ile mücadele eden derneklere ya da hastanelere bağış yapmaya devam ediyor. Bu isimler arasında adını yazdıran Selena Gomez, "Şimdi sıra ben de" diyerek böbrek nakli operasyonunun gerçekleştiği hastaneye yüklü miktarda bağışta bulundu.

Ünlü isimlerden corona virüsü ile mücadele eden hastane ve derneklere bağışların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Selena Gomez de, bu mücadelede yerini aldı.

Gomez, sosyal medya hesabından Los Angeles’taki bir hastaneye yüklü miktarda bağış yaptığını duyurdu. Ünlü şarkıcı, “Şimdi sıra ben de” diyerek, maske ve solunum cihazı malzemelerinin temin edilmesini sağlayacağını açıkladı.

BÖBREK NAKLİ OLDUĞU HASTANEYE BAĞIŞ

Aynı hastanede yaklaşık iki yıl önce lupus hastalığının neden olduğu komplikasyonlar nedeniyle böbrek nakli olan Gomez, “Diğerlerinin hayatı için kendi sağlıklarını feda eden her bir sağlık çalışanına müteşekkirim” dedi.