Selena Gomez’in yeni dövmesi Justin Bieber’a gönderme olarak algılandı

Selena Gomez, Justin Bieber'ın ayağında bulunan 'Dua eden eller' dövmesinin birebir aynısını bacağına yaptırdı, sosyal medya hesabında paylaştı... Pek çok kişi Selena'nın sırf Hailey Bieber'e inat olsun diye dövmeyi bilerek yaptırdığını düşünüyor...

Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez, geçen gece düzenlenen American Music Awards – Amerikan Müzik Ödülleri 2019’dan sosyal medya hesabından, arkadaşlarıyla çekilmiş bazı fotoğraflar paylaştı. Kolaj yapılan fotoğraflarda, ünlü şarkıcının bacağındaki dövme dikkatlerden kaçmadı… Bu dövmenin aynısı Justin Bieber’ın da ayağında var…

Ünlü şarkıcının yeni yaptırdığı ve sosyal medya hesabından paylaştığı ‘Dua eden eller’ dövmesinin, Justin Bieber’ın ayak bileğindeki dövmeyle aynı olması tabii kafaları karıştırdı. Herkes bunun bir tesadüf olduğunu düşünse de, pek çok kişi Selena’nın sırf Hailey Baldwin’e inat olsun diye bilerek yaptırdığını düşünüyor…