Selin Ciğerci kimdir, kaç yaşında? İşte Selin Ciğerci’nin hayatı…

Futbolcu Gökhan Çıra ile evlenen Selin Ciğerci sosyal medyanın ve magazin dünyasının gündeminden düşmüyor. Peki Selin Ciğerci kimdir? Selin Ciğerci kaç yaşında? İşte tüm merak edilenler...

DJ’lik yaparak hayatını sürdüren Selin Ciğerci ekim ayında Gökhan Çıra ile düny evine girdi. Baba tarafı Konya, anne tarafı ise Kastamonulu olan Selin Ciğerci, 1984 yılın dünyaya geldi.

SELİN CİĞERCİ KİMDİR?

Ameliyat olarak cinsiyet değiştiren Selin Ciğerci, sosyal medyada ‘Bebek Okan' adıyla ünlenmişti. 3 yıl önce geçirdiği ameliyat ardından adını Selin Ciğerci olarak değiştirdi. Verdiği bir röportajda ailesinin cinsiyet değiştirmesini istemediğini ve babasının ünlü bir hazır giyim firmasının sahibi olduğunu belirten Selin Ciğerci, DJ’lik yaparak hayatını sürdürmektedir.

Bir dönem Asuman Krause tarafından sunulan yarışma programı Wipeout’a katıldı. Kendisi ve ailesi hakkında çok detaylı bilgiler vermek istemeyen sosyal medya fenomeni, bugüne kadar milletvekili, ünlü futbolcu ve iş adamlarıyla sevgili olduğunu ifade etmişti. Son olarak Gökhan Çıra ile birlikte olan Selin Ciğerci evlilik arefesindeyken ayrılık kararı aldı.