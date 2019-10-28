Selin Ciğerci, futbolcu Gökhan Çıra ile hayatını birleştiriyor. Düğünü ile ilgili her detayı sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmeyen Selin Ciğerci hakkında ayrıntılar merak ediliyor. Peki Selin Ciğerci kimdir, kaç yaşındadır? İşte Selin Ciğerci hakkında merak edilen detaylar...

Baba tarafı Konya, anne tarafı ise Kastamonulu olan Selin Ciğerci, 1984 yılın dünyaya geldi. Zeytinburnu'da bir gecekonduda büyüdü ancak babasının işleri iyi gidince hayatı da değişti. Selin Ciğerci, bir dönem Asuman Krause tarafından sunulan yarışma programı Wipeout'a katıldı. Selin Ciğerci, verdiği bir röportajda bir dönem Türkiye'nin en ünlü futbolcularından biriyle olduğu açıkladı. Ayrıca bu kişi için söylediği “Bana çok pahalı hediyeler, yüzükler aldı. Hatta spor bir Porsche aldı” açıklamasıyla konuşuldu.

Demet Akalın, Fatih Ürek ve Kerimcan Durmaz gibi birçok isimle yakın arkadaş olan Selin Ciğerci, uzun bir süredir futbolcu Gökhan Çıra ile aşk yaşıyor. Evlilik teklifi videoları uzun süre konuşulan ikili evleniyor. 2018 haziran ayında ‘Beş Karat’ isimli bir şarkı çıkaran Selin Ciğerci, 2019 yaz aylarında Hikaye isimli şarkısına klip çekti.