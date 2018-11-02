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Selin İmer’den Mustafa Ceceli’ye romantik doğum günü kutlaması
Selin İmer’den Mustafa Ceceli’ye romantik doğum günü kutlaması
Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli ve eşi Selin İmer Beverly Hills'te tatilde... Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İmer, Ceceli'nin doğum gününü bir şiirle kutladı...
Magazin 2 Kasım 2018 - 15:11

Ünlü şarkıcı Mustafa Celeli ve eşi Selin İmer Beverly Hills’te tatildeler… Şehirde bir restoranda yemek yerken çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Selin İmer, eşi Mustafa Ceceli’nin doğum gününü bir şiirle kutladı…
selin“Aşk birliktir… Aşk hiçliktir… Aşka düşen aşık bir hiçliğe erer ki, o hiçlik; hepliğin ta kendisidir!” sözleriyle eşinin doğum gününü kutlayan İmer’e kısa sürede yüzlerce mesaj ve binlerce beğeni geldi…

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