Mustafa Tahir’i vuruyor! Sen Anlat Karadeniz 23. son bölüm izle: Sen Anlat Karadeniz 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Mustafa Tahir’i vuruyor! Sen Anlat Karadeniz 23. son bölüm izle: Sen Anlat Karadeniz 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sen Anlat Karadeniz 23. Bölümle izleyicinin yüreğine sus serperek başladı. Son bölümün devamında ise işler tamamen değişti. Öldü sanılan Vedat bir kez daha ortaya çıktı. Üstelik bu sefer Asiye’yi kaçıracak kadar ileri gidecektir. Ve kardeş kurşunu namludan çıkar... Peki Sen Anlat Karadeniz 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Anlat Karadeniz’in 23. Bölümünde neler yaşandı? İşte son bölüm özeti ile dizi hakkında merak edilenler…

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Sen Anlat Karadeniz 23. Son bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Yayınlanan 23. son bölümde Tahir ile Nefes'in aşkı Vedat'ı çılgına döndürür. Hain planını ilmek ilmek işlemeye başlar. Bu seferki planı eski kötülüklerinin de üstündedir. Kardeş, kardeş için veda olmayı göze alır, Nefes'in yüreği kor gibi yanar. Peki Sen Anlat Karadeniz 24. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte 23. Bölüm izleme linki…

SEN ANLAT KARADENİZ 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı, yayınlandığı anda yukarıdaki linkten izleyebilirsiniz;

SEN ANLAT KARADENİZ 23. BÖLÜM ÖZETİ

Para karşılığı Vedat'a gelin giden Nefes sonunda onun zulmünden kurtulmuştur. Tahir ile çarşıya inerler, Tahir herkesin ortasında bağırarak Nefes'in elini tutarak; “Ben bu eli tuttum bir kere tuttum bir daha da bırakmam” der. Nefes tek başına yürümek ister. Çünkü başı dik yürümek istemektedir. Öte yandan Ali ile Esma arasındaki yakınlaşmayı fark eden Tahir, Ali'yi sorguya çeker.

VEDAT: DAHA YENİ BAŞLADIK

Vedat, Cemil'in yanına gelir. Mercan'a yaptıklarına rağmen yüzsüzce ‘iyileşmen için elimden geleni yapacağım' der. Vedat'ın ölmediğini ilk öğrenenler onlar olur. O sırada Nefes de Mercan'ı görmek için oraya gelmiştir. Türkan, Nefes'i dövmekten beter eder. Nefes sahile kadar yürür, Vedat da onu izlemektedir. Kendi kendine ‘her şeye daha yeni başladık' der. Nefes ise teselliyi bir kez daha Tahir'in kollarında bulur.

SEN ANLAT KARADENİZ 23. BÖLÜM İZLE

ASİYE'NİN HAMİLELİK KAPRİSLERİ

Asiye ile Mustafa aşk tazelemektedir. Asiye hamilelikten dolayı sürekli uyumakta ve doyumsuzca yemek yemektedir. Asiye'nin aşerme sahneleri ile ortalık bir kes daha şenlenir.

CEMİL, MURAT'I ÖLDÜRESİYE DÖVER

Nazar, Vedat'ın yaşadığını haber vermek ister. Kapıya gelen Murat'ı Cemil öldüresiye döver. Nazar odasına kilitlenmiştir, göz yaşları içinde sevdiğinin seslerini duyar. Türkan son anda yetişir ve eşini sakinleştirir. Ayakta bile zor dursa da sevdiğine haykırı; Ben iyiyim Nazar, sen de iyi ol…”

YİĞİT'İN SÜNNET DÜĞÜNÜ

Sünnet düğünü için hazırlıklar başlar. Mustafa kirvelik görevini üstlenir. Önce sünnet alışverişi yapılır. Ev sünnet düğünü için süslenir. Bol eğlenceli sünnet düğünü gerçekleşir. Vedat ise Fikret'in sabret demesine rağmen sünnet düğünü haberi ile bir kez daha çıldırır.

KARDEŞ KURŞUNU

Vedat'ın Asiye'nin kurtuluşu için bir şartı vardır. Kardeşe kardeşi kırdıracaktır. Amacına da ulaşır. Nefes'in gözleri önünde Mustafa, Tahir'e namlusunu doğrultur. Tahir'in son sözleri, “Yengemin de yeğenimin de canı tehlikede! Kanım da, canım da feda ula!” olur.