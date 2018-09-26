Mustafa Tahir’i vuruyor! Sen Anlat Karadeniz 23. son bölüm izle: Sen Anlat Karadeniz 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sen Anlat Karadeniz 23. Son bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Yayınlanan 23. son bölümde Tahir ile Nefes'in aşkı Vedat'ı çılgına döndürür. Hain planını ilmek ilmek işlemeye başlar. Bu seferki planı eski kötülüklerinin de üstündedir. Kardeş, kardeş için veda olmayı göze alır, Nefes'in yüreği kor gibi yanar. Peki Sen Anlat Karadeniz 24. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte 23. Bölüm izleme linki…
SEN ANLAT KARADENİZ 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı, yayınlandığı anda yukarıdaki linkten izleyebilirsiniz;
Mustafa, Tahir’i vuruyor! #KardeşKurşunu pic.twitter.com/fkhaPmtFG4
— atv (@atvcomtr) 26 Eylül 2018
SEN ANLAT KARADENİZ 23. BÖLÜM ÖZETİ
Para karşılığı Vedat'a gelin giden Nefes sonunda onun zulmünden kurtulmuştur. Tahir ile çarşıya inerler, Tahir herkesin ortasında bağırarak Nefes'in elini tutarak; “Ben bu eli tuttum bir kere tuttum bir daha da bırakmam” der. Nefes tek başına yürümek ister. Çünkü başı dik yürümek istemektedir. Öte yandan Ali ile Esma arasındaki yakınlaşmayı fark eden Tahir, Ali'yi sorguya çeker.
“Ben bu eli bir kere tuttum!”#KardeşKurşunu @atvcomtr @SinegrafFilm #SenAnlatKaradeniz pic.twitter.com/rV4i4GRkis
— Sen Anlat Karadeniz (@SenAnlatKdeniz) 26 Eylül 2018
VEDAT: DAHA YENİ BAŞLADIK
Vedat, Cemil'in yanına gelir. Mercan'a yaptıklarına rağmen yüzsüzce ‘iyileşmen için elimden geleni yapacağım' der. Vedat'ın ölmediğini ilk öğrenenler onlar olur. O sırada Nefes de Mercan'ı görmek için oraya gelmiştir. Türkan, Nefes'i dövmekten beter eder. Nefes sahile kadar yürür, Vedat da onu izlemektedir. Kendi kendine ‘her şeye daha yeni başladık' der. Nefes ise teselliyi bir kez daha Tahir'in kollarında bulur.
SEN ANLAT KARADENİZ 23. BÖLÜM İZLE
ASİYE'NİN HAMİLELİK KAPRİSLERİ
Asiye ile Mustafa aşk tazelemektedir. Asiye hamilelikten dolayı sürekli uyumakta ve doyumsuzca yemek yemektedir. Asiye'nin aşerme sahneleri ile ortalık bir kes daha şenlenir.
“Senin gücün bize yetmez!” #KardeşKurşunu pic.twitter.com/gukuJAXV5P
— atv (@atvcomtr) 26 Eylül 2018
CEMİL, MURAT'I ÖLDÜRESİYE DÖVER
Nazar, Vedat'ın yaşadığını haber vermek ister. Kapıya gelen Murat'ı Cemil öldüresiye döver. Nazar odasına kilitlenmiştir, göz yaşları içinde sevdiğinin seslerini duyar. Türkan son anda yetişir ve eşini sakinleştirir. Ayakta bile zor dursa da sevdiğine haykırı; Ben iyiyim Nazar, sen de iyi ol…”
YİĞİT'İN SÜNNET DÜĞÜNÜ
Sünnet düğünü için hazırlıklar başlar. Mustafa kirvelik görevini üstlenir. Önce sünnet alışverişi yapılır. Ev sünnet düğünü için süslenir. Bol eğlenceli sünnet düğünü gerçekleşir. Vedat ise Fikret'in sabret demesine rağmen sünnet düğünü haberi ile bir kez daha çıldırır.
KARDEŞ KURŞUNU
Vedat'ın Asiye'nin kurtuluşu için bir şartı vardır. Kardeşe kardeşi kırdıracaktır. Amacına da ulaşır. Nefes'in gözleri önünde Mustafa, Tahir'e namlusunu doğrultur. Tahir'in son sözleri, “Yengemin de yeğenimin de canı tehlikede! Kanım da, canım da feda ula!” olur.