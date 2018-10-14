Yeni fragmanda Nefes yaşam savaşı veriyor! Sen Anlat Karadeniz 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Sen Anlat Karadeniz 26. yeni bölüm fragmanı bugün ATV tarafından yayına verildi. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında; Vedat, Nefes'i vurur. Hastanede yoğun bakıma alınan Nefes ile beraber Tahir de ölümle yaşam arasında gidip gelir. Nefes'in hayata yeniden dönüşü ile ilgili hayalleri Tahir'i ayakta tutar. İşte Sen Anlat Karadeniz 26. yeni bölüm fragmanı...

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Sen Anlat Karadeniz 26. fragman ile yeni bölümden ipuçları verildi. Yayınlanan ilk yeni bölüm fragmanında; Vedat, Tahir’in onu dövüp diri diri gömmesine rağmen hayatta kalmayı başarmıştır.Tahir Vedat’ı öldürdüğünü sanır ve Nefes’in vurulması ile yıkılır. Tahir’e pusu kuran Vedat, Nefes’i vurur. Sevdiğini hastaneye yetiştiren Tahir’in “Hayallerde insan gibi canlıdır Nefes'im, onlarda nefes alır…Benim hayallerimi nefessiz bırakma ne olur…” sözleri ile tüyler diken diken olur. Sen Anlat Karadeniz 26.yeni bölüm 2. fragmanda ise; Nefes hastanede yoğun bakıma alınır. Tahir, Nefes ile anılarını hatırlıyor, Tahir’in çok güzel hayalleri var. Nefes ölümle yaşam arasında. Hatta durumunun kötüye gittiği de görülüyor. İşte Sen Anlat Karadeniz 26. yeni bölüm fragmanı…

SEN ANLAT KARADENİZ 26. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

“Sana söz mavi tüylü geyik, her şey çok güzel olacak…

O kadar güzel hayallerim var ki, hepsini güzelleştiren sensin…”#SenAnlatKaradeniz 26.Bölüm 2.Fragman Yayında @SinegrafFilm @atvcomtr pic.twitter.com/uxHokM9oOx — Sen Anlat Karadeniz (@SenAnlatKdeniz) 14 Ekim 2018

SEN ANLAT KARADENİZ 25. BÖLÜM ÖZETİ

Tahir, Vedat'ı düelloya davet eder ama Vedat bildik tavrını sürdürür. Tahir'i hem tahrik eder, hem de onu öldürmesin diye Vedat'ı öldürünce Nefes ve çocukların başına gelecekleri sıralar.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜM İZLE

TAHİR, VEDAT'I DİRİ DİRİ GÖMÜYOR

Vedat son olarak tüm bu yaptıklarım yanıma kar kaldı deyince, Tahir'in gözünden Nefes'in gördüğü işkenceler gelir. Tahir elindeki silahı atar, Vedat'a saldırır ve sen ya da ben ölünceye kadar der. Kavga etmeye başlarlar Veda, sözleri ile tahrik etmeye devam eder. Hem Nefes hem de çocuklar üzerinden bunu yapar. Tahir herkes için bir yumruk indirir. Sonra da silahını eline alır. Mustafa da silahını Vedat'a doğrultup ‘vur gitsin Tahir' der. Tahir Vedat'ı döve döve sandığa kapatır. Tek kurşunun ona ödül olduğunu söyleyip Vedat'ı diri diri gömer.

CEYLAN NEFES'İN KIZI DEĞİL

Nefes, Esma'dan Ceylan'ın kendi kızın olmadığını öğrenir. DNA sonucu açıklanmıştır. Şengül ve Necip, Ceylan'ı evlat edinmiştir. Berrak da bu olaya kulak misafiri olur ve Ceylan'ın kardeşi olmadığını öğrenir. Nefes bir kız çocuğuna hamile kaldığını ve sonra öldüğünü ama Vedat'ın kızın yaşıyor diyerek Ceylan'ı getirdiğini söyler. Vedat'a inanmayıp DNA testi yaptırmaya karar verdiğini de söyler. Berrak, Vedat'a hesap sormak ister. Nefes onu sakinleştirir. Berrak gittikten sonra, Esma Ceylan'ın gerçek babasının yarın gelip kızını alacağını söyler.

TAHİR: O BENİ GÖMECEKTİ BEN ONU GÖMDÜM

Polis, Mustafa ve Tahir'i yolda durdurur, ama Vedat'ın buluşma yerine gelmediğini söylerler. Polis gidince Mustafa Tahir'e hesap sorar. Nasıl canlı canlı gömersin, kafasına çıkacaktın der. Tahir başka çaresi olmadığını ve ailesini koruduğunu söyler. Ayrıca ‘o beni gömecekti ben onu gömdüm' der

TAHİR TESLİM OLACAK MI?

Tahir, polise teslim olmayı düşünür. Hayalinde Vedat'ı bilerek, isteyerek ve tek başına öldürdüğünü söyler. Cesetin yerini de bildirir. Nefes Saniye'nin bedduaları ile evden kovulur. Tahir, kendine gelir ve hemen telefona sarılır. Mustafa'yı arayıp yanına çağırır. Mustafa'ya teslim olacağını söyler. Mustafa çıldırır bu fikre katlanamaz, Vedat'ı adam yerine koyup “sana ömür boyu hapis verecekler” der. Tahir bir güne ihtiyacı olduğunu söyleyerek abisine Nefes'i oğlu ile yayla evine yerleştirmesini, ailesinden saklayabildiği kadar saklamasını söyler.

Fikret, Mustafa'ların yanına gelir. Mustafa Tahir'le tanıştırır ve “bizden kum alacak” der. Fikret'le Tahir işte böyle tanışır. O sırada Nefes arar ve Ceylan olayından söz eder. Oğluna söylerken yanında olmasını ister.

TÜRKAN, NAZAR'A ULAŞAMIYOR

Nazar'ın annesi Türkan, Vedat'ın evinin önüne gelir. Kızımı göreceğim der ama kapıdaki güvenlikler izin vermez. Türkan Nefes'in başına gelenlerin kendi kızının başına gelmesinden korkar. Türkan kızının yüzünü görene kadar durmayacaktır. Nazar elleri kolu bağlı şekilde odada yatıyordur. Ona yemek getiren korumayı Murat'a benzetir. Nazar berbat haldedir. Murat'ın da aklı Nazar'dadır ama ona zarar gelir diye eli kolu bağlı haber bekler.

TAHİR AİLEYİ BİR ARAYA GETİRİR

Yiğit okulda kavga etmiştir. Nefes apar topar okula gider. Nefes'in içi sıkılır, hissetmiş gibi “Tahir'e hep yanımda ol” der. Nefes, Yiğit'in bir uçurtma için arkadaşını ittiğini öğrenince Nefes çok kızar. Nefes'in asıl korkusu Yiğit'in şiddete eğilimi olmasıdır. Tahir onlara moral olsun diye tüm aileyi pikniğe götürür. Bir de Nefes'i okula döndürmek için bir ikna konuşması yapar.

NAZAR GERÇEĞİ AİLESİNDEN SAKLIYOR

Türkan, kocasına gidip kızına ulaşması için ısrar eder. Nazar'ı almaya giderler. Nazar kendini toparlamış ve ailesine bir şey belli etmek istemez. Nazar, Vedat'ın şehir dışında olduğunu söyler, evlerine gitmek ister. Eve gelen Nazar, Mercan ile hasret giderir. Yolda eve dönerken de Murat ile karşılaşır. Nazar, gururundan ödün vermez. Murat konuşmak ister, Nazar “son kez konuşalım” der. Nazar, Murat'a ‘karşıma çıkma' der. Murat bir lafına bakar ‘seni sevmiyorum de karşına çıkmam' der. Nazar, Vedat'ın ona yaşattıklarını hatırlar. Vedat onu dinlemezse ailesi ve Murat'ı ortadan kaldıracağını söyler.

TAHİR NEFES'E İTİRAF EDİYOR

Tahir, Nefes'e Vedat'ı diri diri gömdüğünü söyler. Nefes, Tahir'in hapse gireceği fikrini kaldıramaz.