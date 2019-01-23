Sen Anlat Karadeniz 38. yeni bölüm fragmanı yayında! Tahir’den Nefes’e büyük sürpriz! (Sen Anlat Karadeniz 37.son bölüm izle)

Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanındaki gelişmeler son bölümün yayınlanmasının ardından büyük merak konusu oldu. Sen Anlat Karadeniz 37. bölümü ile ekrana geldi. Yayınlanan son bölümde; Asiye, Mercan, Nefes, Berrak ve Nazar için tutuklama kararı çıkıyor. Vedat kararın ardından çok memnun oluyor. Şimdi önünde hiçbir engel kalmamıştır. Planı Yiğit'i de alıp kaçmaktır. Tahir, kararın ardından yıkılıyor. Vedat'ın Yiğit'i kaçırmasından şüpheleniyor. Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm (38. Bölüm) fragmanı yayınlandı. İşte 37. Bölüm izleme linki…

Sen Anlat Karadeniz 37.bölüm ATV'de bu akşam yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz son bölümde; Tahir sevdiği kadının hapse girmesi ile perişan olmuşken Vedat’ın Yiğit’i kaçırdığını öğrenince deliriyor. Vedat, Yiğit’i kaçırmadan önce Saniye’nin evine geliyor. Saniye’nin ellerini ve ağzını bağladıktan sonra evdeki gazı açıp çıkıyor. Fikret Vedat’ın avukatından hesap soruyor. Kızların hapisten çıkması için ona talimat veriyor. Yiğit Vedat’ın elinden kurtuluyor. Kızlar hapishane hayatına alışmaya çalışıyor. Fikret, Vedat’a çok önemli bir gerçeği açıklıyor. Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde hangi sorulara yanıt aranacak? Dizinin 38.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz'in 37. Son Bölümünde neler yaşandı? İşte son bölüm özeti ile dizi hakkında merak edilenler…

SEN ANLAT KARADENİZ 38. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

SEN ANLAT KARADENİZ YENİ FRAGMAN

SEN ANLAT KARADENİZ 37. BÖLÜM ÖZETİ

Asiye, Mercan, Nefes, Berrak ve Nazar için tutuklama kararı çıkar. Vedat karardan sonra oğlu Yiğit’i de alıp tatile çıkma planları yaparken Vedat’ın avukatını Fikret görmek ister. Dışarıda Tahir perişan bir durumdadır. Ali Tahir’in bir delilik yapmasından endişe etmektedir. Mustafa, Yangazlar Murat ve Fatih’i de işlerinin başına gönderir. Artık yapacak birşey yoktur.

SANİYE’Yİ BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE

Vedat, Tahir’in evinin kapısına dayanır. Kapıyı açan Saniye Vedat’ı karşısında görünce şaşırır. Saniye’ye silah çeken Vedat onu içeri sokar. Saniye’nin ellerini ve ağzını bağlar. Kendisine kahve yapar. Saniye’nin karşısına geçer. Saniye’ye oğullarından ve gelinlerinden bahsetmeye başlar. Saniye, Vedat’ı korku dolu gözlerle seyreder. Vedat gazı açar ve ardından evden çıkıp gider.

VEDAT YİĞİT’İ KAÇIRIYOR

Vedat, hapishaneden ayrıldıktan sonra Vedat’ın peşine düşer. Mustafa’ya Vedat’ın Yiğit’i kaçırabileceğini söyler. Mustafa hemen Osman Baba’yı telefonla arar. Yiğit ve çocuklar onunla beraberdir. Osman Baba’dan ses çıkmayınca bu kez Vedat’ı arar. Vedat bu arada Osman Baba’nın evine gelir. Osman Baba kapıda Vedat’ı görünce çocuklara yukarı kaçmaları söyler. Vedat kapıya tekme vurduğunda Osman Baba yere yığılır. Yukarı çıkan Vedat Yiğit’i zorla evden çıkararak arabasına bindirir. Bu arada kendine gelen Osman Baba telefonla Mustafa’yı arayarak Vedat’ın Yiğit’i kaçırdığını haber veriri. Mustafa da Tahşr’i arar ve durumu haber verir.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜM İZLE

FİKRET VEDAT’IN PLANINI ÖĞRENİYOR

Vedat’ın avukatı Fikret’in yanına gelir. Fikret avukata kendisine ihanet ettiğini söyleyerek Vedat’ın nerede olduğunu sorar. Avukat, Fikret’e birşey söylememesi için Vedat tarafından tehdit edildiğini Vedat’ın da Yiğit’i alarak İstanbul’a gitmek için havaalanına doğru gittiğini anlatır. Fikret adamlarına Vedat’ı bulup getirmeleri talimatını verir.

TAHİR VEDAT’IN PEŞİNDE

Vedat, Yiğit’in tuvalet ihtiyacını gidermesi için bir benzin istasyonunda durur. Yiğit tuvalet penceresinden kaçar. Vedat Yiğit’ten ses çıkmayınca kapıyı kırara. Yiğit kaçmıştır. Dışarı çıktığında Yiğit ortalarda yoktur. Yiğit’i ararken Tahir ve Mustafa’nın arabasını gören Vedat kaçar. Mustafa ve Tahir peşindedir. Bu arada Yiğit’i yol kenarında gören polisler onu arabaya alır.

FİKRET’TEN AVUKATA TALİMAT

Fikret’i adamları arar. Ona Vedat’ın havaalanında olmadığını binecekleri uçağın da kalktığını haber verir. Fikret avukata haberi verir. Avukata kızları dışarı çıkarmak için şikayeti geri almasını söyler. Avukatın ayrılmasından sonra adamlarına Vedat’ı bulmaları talimatını verir. Bu arada Vedat’ın lastiği patlar. Çaresiz kalan Vedat silahını alır ve Tahir’in arabasına ateş ederek kaçar.