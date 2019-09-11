Sen Anlat Karadeniz 56. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Anlat Karadeniz 55. son bölüm izle

Sen Anlat Karadeniz 56. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Anlat Karadeniz 55. son bölüm izle

Sen Anlat Karadeniz dizisi 55. son bölümüyle ATV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Ulaş Tuna Astepe'nin yer aldığı dizinin son bölümünde; Tahir ve Nefes, Zeynep'e kol kanat gererler. Zeynep'i hakim karşısına çıkaracaklar ve Genco'dan hesap soracaklardır. Diziseverler heyecanla yeni bölümde neler olacağını merak ediyor: Sen Anlat Karadeniz 56. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Sen Anlat Karadeniz 55. son bölüm izleme linki...

Sen Anlat Karadeniz dizisinin son bölümünde; Zeynep, Genco’nun adamları tarafından adliye önünde öldürülür. Tahir, Genco’yu yakalamak için gittiğinde bir sürprizle karşılaşır. Zeynep’in çocukluk aşkı aynı zamanda Tahir’in asker arkadaşı Ferhat, durumu öğrenince Genco’yu kaçırır.

SEN ANLAT KARADENİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

SEN ANLAT KARADENİZ FRAGMAN

SEN ANLAT KARADENİZ 55. SON BÖLÜM İZLE

Kafasında işkence ederek öldürmek vardır. Tahir, Ferhat’ı katil olmadan bulmak, Genco’yu hakim karşısına çıkarmak için peşlerine düşer. Tahir son anda Nefes’i hastaneye yetiştirmeyi başarır. Hem Nefes’ini hem de doğacak çocuğunu kaybetme korkusuyla çılgına döner Tahir.

Bunun tek sorumlusu olan Genco’dan hesap sormaya gittiğinde hiç beklemediği bir şeyle karşılaşır. Genco’nun yıllar önce canını yaktığı genç bir kız Nefeslere sığınır. Artık Genco yaptıklarının cezasını çekecektir.