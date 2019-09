Sen Anlat Karadeniz oyuncuları kimler? Sen Anlat Karadeniz yeni sezon için 3 oyuncu!

Kadrosunda İrem Helvacıoğlu, Ulaş Tuna Astepe, Sinan Tuzcu ve Öykü Gürman gibi isimleri barındıran Sen Anlat Karadeniz yeni sezonu ile yeniden ekranlarda olacak. Dizinin kadrosuna yeni isimler katıldı. Sen Anlat Karadeniz dizisine 3 yeni isim dahil oldu. Sinem Reyhan Kıroğlu, Beran Soysal ve Ali Ersan Duru yeni sezonda izleyiciyle buluşacak.

SEN ANLAT KARADENİZ DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

Ulaş Tuna Astepe

Tahir Kaleli

Namıdiğer Deli Tahir. 29 yaşında. Mert, hırçın, deli fişek, sabırsız bir Karadeniz delikanlısı. Ailenin sahip olduğu kum gemilerinde çalışıyor, şirket işlerinden hoşlanmıyor, Karadeniz'i, denizde olmayı çok seviyor. Kanı deli akıyor ama yüreği merhamet dolu. Kafası çok çalışıyor ama sağduyudan sınıfta kalır, öyle fevri, öyle inat, duygularıyla yaşıyor. Vicdanlı, sahiplenici, sivri dilli, korumacı ama ayarsız. Acayip başına buyruk. Ailesine laf söyletmez ama gereğinde onlarla da savaşır. Haksızlığa tahammül edemez, öfkelendi mi gözü kimseyi görmez. Çok kolay yakar yıkar, destursuz laf söylenmesi tavsiye edilmez.

İrem Helvacıoğlu

Nefes Zorlu

24 yıllık hayatında, daha adına yakışır bir tek nefes bile almayı başaramamış genç bir kadın. Annesi onu doğururken ölmüş, babası tarafından daha 16 yaşındayken Sayarların oğlu Vedat'a satılmış. On yedisinde Yiğit'i doğurmuş. O zamandan beri, oğluyla birlikte kapatıldığı evde nefes almaya, var olmaya, direnmeye çalışıyor. Defalarca oğlunu alıp kaçmış, defalarca bulunup geri getirilmiş. Her seferinde dayak yemiş, her seferinde işkence edilmiş. Acısını saklayan, dayanıklı müdanasız, inatçı, başı dik bir kadın.

Sinan Tuzcu

Mustafa Kaleli

35 yaşında. Kaleli ailesinin hem büyük oğlu, hem de ailenin başı. Hem Kaleli Kum'u, hem de Kaleli ailesini yönetiyor. Ağır abi. Sert, muhafazakar, sabit fikirli, sorumluluk sahibi, değerlerine aşırı bağlı bir adam. Son sözü söyler, lafının üstüne laf söyletmez. Otoritesinin sorgulanmasına katlanamaz. Asla özür dilemez. Ailenin bekasına ve itibarına fazla düşkün. Ailesi için dünyayı yakar. Onlara zarar gelmesin diye başkalarını bile yakmayı göze alır, haklı haksız dinlemez, insanları aileden ya da dışardan diye ayırır. Karısına büyük bir aşk ve tutkuyla bağlı. Bir tek o yanındayken yumuşar, muzipleşir, genç bir delikanlıya döner. Bir de kızını çok sever.

Öykü Gürman

Asiye Kaleli

29 yaşında. Mustafa'nın “Oy Asiyem” karısı, Kalelilerin şimdilik tek gelini. Köyün en güzel kızıymış, hala daha havası pek yerinde. Tam bir Karadeniz kadını. Kimi zaman Karadeniz'in dalgaları kadar hırçın, kimi zaman Karadeniz'in yeşil dağları kadar anaç. Kızdı mı kaplan gibi hırlar, sevdi mi kedi gibi mırlar. Etrafa dimdik durur, ayağını sert basar, kocasına geldi mi cilveler yapar, yumuşar. Aynı zamanda müsrif, dırdırcı, patavatsız, samimi, kıskanç, merhametli, özgüveni çok yüksek. Kindar, kendisine yapılan yanlışı affetmez. Kolay gaza gelir, yanlış yaptığını kolay kolay kabul etmez. Mustafa'sına çok aşık, onların mutluluğuna ve kızlarına nazar değmesin, kaynanası ve düşmanları çatlasın.

SEN ANLAT KARADENİZ SEZON FİNALİ ÖZETİ: 53. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nefes kendi gibi şiddet gören kadınlara güç vermek için radyo yayınına başlıyor. Nefes'in bu hamlesi Melek'e de umut oluyor. Ama Genco'nun gözü daha da dönüyor. Melek'i köyde bir eve kapatıyor. Hazan, Nefes ve Tahir ile beraber Genco'nun evine geliyor ama Melek'i bulamyorlar. Genco kızını cezalandırmak için bu yolu seçtiğini söylerken, Melek gözünü karartıyor. Ancak Hazan, Melek'in yerini öğreniyor. Genco da hala orada. Melek çektiği acı ile kendini kaybediyor. Babasına onu ölesiye sevip sevmediğini soruyor. Genc odadaki kokuyu fark ediyor. Melek, Genco gelmeden önce tüm eve benzin döküyor. Genco, Melek'in böyle bir yapamayacağını düşünerek Melek'i tehdit ediyor. Annesini akıl hastanesine kapatabileceğini ve Hazan'ı öldürebileceğini söylüyor. Melek tam da bu yüzden Genco'nun ölmesini istiyor. Ve Melek elindeki kibriti çakıyor. Genco kaçmaya kalkışınca da kafasına ağır bir cisimle vuruyor. Nefes, Tahir ve Hazan ortaya geldiklerinde evin alevler içinde olduğunu görüyorlar. Hazan ve Tahir alevlerin arasına dalıp Melek'i kurtarmak istiyor.

GENCO NEFES'İ KAÇIRIYOR

Ve Hazan ile Tahir canları uğruna Melek'i dışarı çıkarıyor. Genco da kurtuluyor. Kendilerine gelir gelmez Nefes Melek ile dertleşiyor. Ona istediği her şeyi anlatabileceğini söylüyor. Melek, Nefes'in onu anladığını biliyor ve kalbi Nefes'in sevgisi ile doluyor. Genco ise bu durumdan çok rahatsız oluyor ve Nefes'i ortadan kaldırmak istiyor. Bu nedenle de Nefes'i kaçırıyor. Nefes kapıda elinde silahla Genco'yu görünce çok korkuyor, çırğınıyor ama faydası yok. Nefes'i bir depoya atan Genco, onun bebeğinin canını da tehlikeye atıyor. Nefes karnını tutarak acı içinde haykırıyor. Ama Genco'nun umrunda bile değil.

Tahir, Nefes'in kaçırıldığı haberini alınca deliye dönüyor. Tüm ev halkını ayağa kaldırıyor. Öte yandan evi arayan doktor Nefes2in hayati tehlikesi olduğunu çünkü dış gebelik söz konusu olduğunu anlatıyor. Asiye bu haberle şok oluyor.