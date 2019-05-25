Sen Anlat Karadeniz sezon finali 2. fragman: Genco Nefes’i kaçırıyor! (Sen Anlat Karadeniz 53. bölüm fragmanı izle)

Sen Anlat Karadeniz sezon finali (53. bölüm) bu çarşamba ekrana gelecek.Diziden 2 fragman ekrana geldi. Yayınlanan 2. fragmanda; Nefes ile Tahir bebek heyecanı yaşıyor. Genco Nefes'i kaçırıyor ve ona şiddet uyguluyor. Nefes'in acilen hastaneye gitmesi gerektiği ve dış gebelik olduğu söyleniyor. İşte Sen Anlat Karadeniz 53. yeni bölüm fragmanı...

SEN ANLAT KARADENİZ SEZON FİNALİ FRAGMANI

SEN ANLAT KARADENİZ 52. BÖLÜM ÖZETİ

Nefes Vedat’tan ve şiddetten kurtulsa da etrafında onunla aynı kaderin paylaşan kadınları hemen fark ediyor. Nefes ve Tahir, Yiğit’in yanına Hazan’ın evine geliyor. O sırada Genco’dan kaçan Melek, Hazan’a sarılıyor. Melek’in çığlıklarına dışarı koşan Hazan, Nefes ve Tahir şok içinde olanları izliyor. Genco da o sırada oraya geliyor. Genco ile Tahir arasında bir kez daha gerginlik yaşanıyor. Genco, Melek’in bu kaçışını ona ağır ödetiyor. Melek’i döve döve kömürlüğe kapatıyor. Nilüfer yaşananlara engel olamıyor ve Melek’in kaçışının bedelini o da ödüyor. Bu sırada Tahir de Murat’ı bulaştığı beladan kurtarmak istiyor ama öfkesi Tahir’e hata yaptırıyor. Tahir kardeşini bu sefer kaybediyor.

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MELEK ATEŞİ YAKIYOR

Nefes kendisi gibi milyonlarca kadın olduğunu biliyor ve bu kadınlar için radyo programı yapmaya başlıyor. Melek, Nefes’i duyuyor ve onu arıyor da. Ancak Genco Melek’e engel oluyor. Bir de Melek’e ‘seni prensesim yapmak için uğraşıyorum’ diyor. Ancak Melek’in gözü kör ve Genco’ya karşı direnişini başlatıyor. Elindeki kibriti yakan Melek, Genco’nun engellemesine de boyun eğmiyor. Genco ‘hem kendini hem de beni yakacak mısın’ derken Melek ‘ben zaten yanıyorum’ cevabını veriyor.