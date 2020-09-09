Sen Çal Kapımı 9. son bölümde neler oldu? Sen Çal Kapımı 10. yeni bölüm fragmanı geldi mi?

Sen Çal Kapımı 9. son bölümde neler oldu? Sen Çal Kapımı 10. yeni bölüm fragmanı geldi mi?

Sen Çal Kapımı dizisi bu akşam 9. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Kerem Bursin ile Hande Erçel'in yer aldığı ve yayınlandığı günler ilgiye izlenen dizinin son bölümünde, Eda suçsuzluğunu kanıtladıktan sonra ortadan kayboldu. Serkan, Eda'nın gönlünü almak için yola koyuldu ve bulduğunda birçok kez özür diledi. İşte Sen Çal Kapımı 10. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

FOX ekranlarında her çarşamba akşamı yayınlanan Sen Çal Kapımı’nın 9. son bölümünde yine heyecan doruktaydı. Serkan ve Eda baş başa geçirecekleri uzun bir gecenin sonunda birbirini ilk kez çok farklı gözlerle görmeye başladı. İşte Sen Çal Kapımı 10. yeni bölüm fragmanı ve son bölümden detaylar…

SEN ÇAL KAPIMI 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Çal Kapımı dizisinin 10. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı, yeni bölümün sona ermesinden kısa süre sonra yayınlanacak ve sayfamızda yer alacak.

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eda, suçsuzluğunu kanıtladıktan sonra ortadan kaybolur. Serkan, Eda'nın gönlünü almak ister ama Eda'yı bulmak kolay olmayacaktır. Uzun uğraşlar sonunda bulduğunda ise Eda onunla görüşmek istemeyince, bu kez Serkan ona kelepçe takar. Serkan davranışlarıyla ve kendi tarzında birçok kez özür diler. Ama Eda'nın beklentisi çok daha basittir.

Baş başa geçirecekleri uzun bir gecenin sonunda ikisi de birbirini ilk kez çok farklı gözlerle görmeye başlarlar. Ama ikisi de ne yaparlarsa yapsınlar sözleşmenin bittiğinin farkına vardıklarında her şey değişecektir.