Sen Kimsin filminin konusu ne? Sen Kimsin’in oyuncuları kimdir?
Sen Kimsin filmi bu akşam televizyonda izleyicilerin karşısına çıkacak. Sen Kimsin filmi yayınlandıkça merak konusu oluyor. Peki, Sen Kimsin filminin konusu ne? Sen Kimsin’in oyuncuları kimdir?
SEN KİMSİN KONUSU NE?
Tekin ve emekli trafik polisi yardımcısı İsmail, kaybolan bir kızı bulmak için, hayatları pahasına her türlü tehlikeyi göze alır. Sıradan bir kayıp kız vakasının peşinde başlayan hikaye, hesaplaşmaların, oyun içinde oyunların geliştiği bir maceraya dönüşür. Kim masum, kim suçlu birbirine karışır.
SEN KİMSİN OYUNCULARI
Sen Kimsin filminde Tolga Çevik, Köksal Engür, Pelin Körmükçü, Toprak Sergen ve Zeynep Özder gibi isimlerin rol alıyor.