Sen Kimsin filminin konusu ne? Sen Kimsin’in oyuncuları kimdir?

Sen Kimsin filminin konusu ne? Sen Kimsin’in oyuncuları kimdir?

Başrolünde Tolga Çevik'in yer aldığı Sen Kimsin filmi izleyenlere aile boyu kahkaha vaat ediyor. Sen Kimsin filminde dedektiflik işine giren Tekin ve İsmail abinin başından geçen komik olaylar anlatılıyor. Peki Sen Kimsin filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

Sen Kimsin filmi bu akşam televizyonda izleyicilerin karşısına çıkacak. Sen Kimsin filmi yayınlandıkça merak konusu oluyor. Peki, Sen Kimsin filminin konusu ne? Sen Kimsin’in oyuncuları kimdir?

SEN KİMSİN KONUSU NE?

Tekin ve emekli trafik polisi yardımcısı İsmail, kaybolan bir kızı bulmak için, hayatları pahasına her türlü tehlikeyi göze alır. Sıradan bir kayıp kız vakasının peşinde başlayan hikaye, hesaplaşmaların, oyun içinde oyunların geliştiği bir maceraya dönüşür. Kim masum, kim suçlu birbirine karışır.

SEN KİMSİN OYUNCULARI

Sen Kimsin filminde Tolga Çevik, Köksal Engür, Pelin Körmükçü, Toprak Sergen ve Zeynep Özder gibi isimlerin rol alıyor.