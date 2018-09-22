Sena’yı bekleyen sürpriz fragmanda göründü! Çukur 2. sezon. 2. bölüm 2. fragman geldi! İşte Çukur dizisinden 2 yeni fragman…

Çukur 2. sezona hızlı bir giriş yaptı. Dizinin 2. bölümü için 2. fragman yayınlandı. Karakuzular'ın Çukur'da yaptıkları için intikam vakti gelir. Hiçbir çıkış yolu gözükmese de iki kardeş Cumali ve Yamaç sırt sırta verir. Çukur yeni fragman da iki kardeşin çatışmalarına da yer veriliyor. İşte Çukur 2. bölüm 2. yeni fragmanı...

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Çukur 2. sezon 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda Cumali’nin intikamla gözünün kör olduğu görülüyor. Yamaç’un karısını bulma inadı Cumali’yi çıldırtır ve şöyle der; ‘Benim ailem katledildi sen karım da karım diyorsun’ der. Cumali için tek bir gündem vardır o da intikam. Ve Çukur’da bir kez daha silahlar patlar. Yamaç bir çatışmanın ortasında kalır. Tek başına sağa sola ateş açar.

Çukur yeni fragmanda dikkat çeken bir diğer sahne de Mahsun’un Sena’nın kapısına dayanmasıdır. Bu ikili ilk kez yüz yüze gelir. Sena, Karakuzular’dan haberdardır ve o nedenle ortalıktan kaybolmuştur. Bu nedenle Mahsun’un Sena’yı bulması heyecan yaratan bir sahnedir.

ÇUKUR 2. SEZON 2. BÖLÜM 2. FRAGMAN

ÇUKUR 2. SEZON 2. BÖLÜM İLK FRAGMAN

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 34. BÖLÜM ÖZETİ

Çukur’un 2. sezon ilk bölümü Karakuzuların lideri Çeto, Mahsun ile birlikte çeteye gençleri seçmek için toplanıyor. Yamaç Karakuzuların korumalığını yaptığı mekanda şarkı söylemeye başlamıştır. Çukur sokaklarında gizlice dolaşır. Meke ve Celasun iş yapabilmek için Karakuzulara haraç ödemektedir. Cezaevinde bulunan Cumali ailesinin katledildiğini öğrenmiştir. Bu arada cezaevinde Karakuzular çetesinden biri saldırır. Saldırgan ölmüştür ancak mücadele esnasında kendisi de yaralanır. Aceleyle revire kaldırılan Cumali’yi muayene eden doktor öldüğüne karar verir. Bu arada Karakuzulardan bazı bazı kişiler bilinmeyen birileri tarafından öldürülerek boş bir araziye atılır. Çeto, Mahsun’a bu olayın duyulmamasını tembihler.

ÇUKUR 34. BÖLÜM İZLE

ALİÇO AKIL HASTANESİNDE

Çeto ve adamları Koçovalıların evine yerleşmiştir. Vartolu Sadettin Karakuzular uyuşturucu işini öğrenene kadar işin başına geçmek zorunda kalır. Çünkü Saadet ellerindedir ve onu kurtarabilmek için Çeto’yla anlaşmıştır. Aliço, akıl hastanesine yatırılmıştır. Her şeyden kendisini sorumlu tutan Yamaç, dertleşmek için Aliço’nun yanına gider ancak hiç konuşmayan Aliço’nun çorbasından bir upucu yakalayan Yamaç, Aliço’ya çorbayı kimin getirdiğini sorsa da cevap alamaz. Tüm bunlar olurken Sena ise dışarda onları dinler.

Kemal, Yamaç’ın yerini öğrenmek ister ve abisi Kemal’e başvurur. Metin ona yardımcı olmaz fakat ona şarkı söylediği yerin adresini söyler. Oraya gittiğinde Sena da gizlice Yamaç’ı dinlemektedir. Kemal, Feride’nin çocuğunu kurtarmak için Yamaç’tan yardım ister ama olumsuz cevap alır. Yamaç Çukur’a dönmeyeceğini söyleyince Kemal Feridenin çocuğunun isminin Kahraman olduğunu ve bu ismi de ona kendisinin söylediğini haykırır.

FERİDE KİMİ ÖLDÜRECEK?

Çetonun adamlarından ikisi daha öldürülüp araziye atılır, Mahsun bu işi kendisinin halledeceğini söyler. Gece Feride’yi Kemal’in evinden aldıktan sonra Yamaç, Kemal’i arar ve yardım edeceğini söyler. Feride kendisinden öldürmesini istedikleri kişinin evine giderken Yamaç karşısına çıkar. Elinden silahını aldıktan sonra evde öldüreceği kişiyi ararken evde bazı resimler bulur. O sırada cezaevinden kaçan Cumali o sırada Feride’yi bekleyen Karakuzuların adamlarını öldürür. Kemal dışarıda Yamaç’ı beklerken Cumaliyi görür ve Yamaç’a söyler.

Vartolu uyuşturucu teslimatını yaptıktan sonra Çeto’nun kendisine verdiği sözü tutmadığını, kendisini öldürtmeyeye çalıştığını anlar ve kendisi ile beraber gelen adamının elbiselerini alarak yer değiştirir. Çukur’a döndüklerinde Çetonun adamları araçlarına yaylım ateşi açar. Fakat Vartolu daha önce araçtan inmiştir.

VARTOLU İTİRAF EDİYOR

Sena’yı telefonla arayan Vartolu Sena’yı arayarak ona yapılanlardan haberdar olduğunu itiraf eder ve hakkını helal etmesini söyler. Yamaç Çetonun adamlarından yediği dayaktan sonra Çukur’a ibret olsun diye tellere asılır. Meke Yamaç’ı o halde görür ancak Çeto ve Mahsun’un uzaktan onları izlediklerini anlayınca hızla oradan uzaklaşır. Çeto ve Mahsun artık Yamaç’ın bittiğine ikna olmuşlardır.

Yamaç’ı asılı olduğu tellerden Vartolu kurtarır ve abisi Cumali’nin saklandığı evin kapısında bırakır.