Sera Tokdemir: “Ajda Pekkan’a bir şarkı besteledim”

Oyuncu ve beste yazarı Sera Tokdemir, önceki gün oğlu Bora ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Oğluna ayakkabı almak için AVM'ye geldiklerini belirten Tokdemir, Ajda Pekkan'a bir beste verdiğini belirtti.

Sera Tokdemir, önceki gün oğluyla birlikte objektiflere yansıdı. Basın mensuplarıyla ayak üstü sohbet eden Tokdemir “Önümüzdeki aylarda iki tane filmim vizyona girecek. Heyecanla bekliyorum, umarım izleyici memnun kalır. Bunun yanı sıra şu anlık anlaşmış olduğum bir dizi projesi yok. Müzik hayatımın da iyi bir şekilde ilerlediğini düşünüyorum. Sevgili Ajda Pekkan'ın yeni çıkartacağı albümde, bir şarkının bestesi bana ait olacak” ifadelerini kullandı.



