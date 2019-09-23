Sera Tokdemir: “Ajda Pekkan’a bir şarkı besteledim”
Sera Tokdemir, önceki gün oğluyla birlikte objektiflere yansıdı. Basın mensuplarıyla ayak üstü sohbet eden Tokdemir “Önümüzdeki aylarda iki tane filmim vizyona girecek. Heyecanla bekliyorum, umarım izleyici memnun kalır. Bunun yanı sıra şu anlık anlaşmış olduğum bir dizi projesi yok. Müzik hayatımın da iyi bir şekilde ilerlediğini düşünüyorum. Sevgili Ajda Pekkan'ın yeni çıkartacağı albümde, bir şarkının bestesi bana ait olacak” ifadelerini kullandı.