Serdar Özer kimdir? Serdar Özer nereli ve kaç yaşında?

Serdar Özer, 1980 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini 2003 yılında rol aldığı Hekimoğlu dizisi ile yaşayan Serdar Özer hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde... Serdar Özer nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Atv ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde, Cihan karakterini canlandıran Serdar Özer hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Serdar Özer kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

SERDAR ÖZER KİMDİR?

Serdar Özer, 21 Ocak 1980 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Girne Amerikan Üniversitesi Turizm Otelcilik Bölümü'nde tamamlamıştır. Serdar Özer, ilk oyunculuk deneyimini 2003 yılında rol aldığı Hekimoğlu dizisi ile yaşamış; Bana Sevmeyi Anlat, Küçük Kadınlar, Dedemin Dolabı, Emret Komutanım Yeniden ve Kaderimin Yazıldığı Gün dizilerinde rol almıştır.

Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Cihan karakterine hayat veren Serdar Özer, 1.90 metre boyunda, 85 kilo ve Kova burcudur.

Serdar Özer’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Hercai (Cihan) (TV Dizisi)

2018 – Kızlarım İçin (Yağız) (TV Dizisi)

2017 – Cesur ve Güzel (TV Dizisi)

2016-2017 – Bana Sevmeyi Anlat (Engin) (TV Dizisi)

2015 – Beyaz Gece (Engin) (TV Dizisi)

2014 – Kaderimin Yazıldığı Gün (Maksut) (TV Dizisi)

2013 – Emret Komutanım: Yeniden (Serdar) (TV Dizisi)

2013 – Osmanlı’da Derin Devlet (Sultan I. Mahmut)

2011 – Ay Tutulması (Zafer) (TV Dizisi)

2009 – Hesaplaşma (TV Dizisi)

2008 – İpsiz Recep (Kemal) (TV Dizisi)

2008 – Küçük Kadınlar (Barış) (TV Dizisi)

2007 – Yaralı Yürek (Bulut) (TV Dizisi)

2007 – El Gibi (Barış) (TV Dizisi)

2005 – Yanık Koza (Akın) (TV Dizisi)

2005 – D@bbe (Cem) (Sinema Filmi)

2004 – İnce Hacı (Hacı) (TV Filmi)

2004 – Aşkımızda Ölüm Var (Damat Burhan) (TV Dizisi)

2003 – Hekimoğlu (Hekimoğlu) (TV Dizisi)