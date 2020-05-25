Serel Yereli Londra’dan öpücük gönderdi

Oyunculuk kariyerini dondurarak müzikal anlamda bir şeyler yapmak isteyen ve bunun da eğitimini almak üzere yurtdışına çıkan Serel Yereli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kendisinden söz ettiriyor.

Hayatını Londra’da sürdüren ve corona virüsü günlerinde yaptığı paylaşımlarla salgının İngiltere’deki yansımalarını farklı bir gözle görmemizi sağlayan Serel Yereli, aynı zamanda cesur kareleriyle de beğeni topluyor.

Son olarak evinin pencere pervazına oturarak verdiği pozlarla magazin sayfalarında kendisine yer bulan Yereli, bu defa da Londra’da güzel havanın tadını çıkardı.

Şehirdeki büyük parklardan birine giden ve sosyal mesafeyi korumaya özen gösteren Yereli, burada verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.

Mavi mayosu ile objektiflere poz veren Serel Yereli, Instagram hesabından paylaştığı kareler üzerinden sevenlerine öpücük gönderdi.