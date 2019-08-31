Seren Serengil kimdir? Seren Serengil’in merak edilen yaşamı…

Seren Serengil kimdir? Kaç yaşında ve nereli? soruları sürekli olarak magazinin gündeminde. İşte magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Seren Serengil hakkında merak edilenler ve az bilinenler. Seren Serengil kimdir? sorusu araştırılmaya devam ediyor. Çok konuşulanlar arasında yer alan Seren Serengil adından sürekli söz ettiriyor…

Seren Serengil kimdir? Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden birisi de magazin programı sunucusu Seren Serengil. Peki Seren Serengil kaç yaşında? nerede doğdu? İşte şimdiye kadar adını duyurduğu projeleri ve yer aldığı yapımlar.

SEREN SERENGİL KİMDİR?

Seren Serengil, 6 Nisan 1971'de Şişli, İstanbul'da doğmuştur. Şarkıcı ve oyunculuk yapmaktadır. Ünlü oyuncu ve tiyatrocu Öztürk Serengil'in kızıdır. Seren Serengil, ilk olarak 1977 yılında “Sarhoş” filminde çocuk oyuncu olarak babası Öztürk Serengil ile birlikte oynadı. Aynı yıl babası ile birlikte Gar Gazinosu'nda sahne aldı. Profesyonel sahne kariyerine ise, 16 yaşında Fahrettin Aslan tarafından görevlendirildiği Maksim Kumarhanesi'nde başladı ve en genç kadın assolist oldu. Profesyonel oyunculuk kariyerine başladığı 1990 yılında, Mehmet Aslantuğ ile rol aldığı Başka Olur Ağaların Düğünü dizisinin yanı sıra Hakan Ural ile birlikte rol aldığı Alev Gibi Bir Kız filmiyle çıkış yaptı.

Serengil'in ilk albümü “Ayrıldık” 1991'de piyasaya çıktı ve ana teklisi “Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor” ile büyük bir başarı yakaladı. O zamandan beri üç albüm ve bir tekli çıkarmıştır. En popüler albümü olan “Bu Gecenin Hatırına”, yalnızca bir klip ile 170000 adet kopya sattı ve popülaritesini büyük ölçüde arttırdı. Serengil, klasik piyano çalmakta olup ve 2006 yılında “Dost Bile Kalamadık” ve “İnsan Severse Özler”, “Sen Şansını Kaybettin” ve “Sessiz Telefon” gibi şarkılar da dahil olmak üzere bazı şarkılarını kendi yazıp besteledi. Müzik kariyeri boyunca İbrahim Tatlıses, Emrah, Selami Şahin, Soner Sarıkabadayı ve Serdar Ortaç gibi isimlerle çalıştı.

TELEVİZYONDA YAYINLANAN PROGRAMLARI

Seren Serengil Show (TGRT)

Bu Gecenin Hatrına Show (TGRT)

Yeniden Başlayalım (Barışalım) (StarMax)

Uçankuş 4×4 (Show TV)

Seren Serengil İle Evlenir Misin ? (2011) (Show TV)

Yalnızlar Kulübü (2011) (Beyaz TV)

Kim Ne Derse Desin (2014) (Cine5)

Duymayan Kalmasın (2016) (Star TV)

DİSKOGRAFİ

Ayrıldık (1991)

Alıştım Sana Birtanem (1994)

Bana Yasak (1996)

Bu Gecenin Hatırına (1998)

Dost Bile Kalamadık (tekli) (2006)

Ben Adamı Ayrılırken Tanırım (2011)

YER ALDIĞI FİLMLER

Sarhoş (1977)

Alev Gibi Bir Kız (1990)

Başka Olur Ağaların Düğünü (1990)

Yasak Sokaklar (1993)

Belalım Benim (1999)

Şükran Büfe (2000)

Şaşkın Assolist (2005)