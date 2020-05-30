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Seren Serengil’den İrem Derici sorusuna cevap yok
Seren Serengil’den İrem Derici sorusuna cevap yok
Şarkıcı Seren Serengil, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.
Emre ÇEVİK
Magazin 30 Mayıs 2020 - 12:30

Annesi Nevin Teoman’ı bir kliniğine götüren Serengil, hastalık sebebini açıklamazken, son günlerde bir iyi, bir kötü hava nedeniyle sıkı önlem almıştı.

Geçtimiz günlerde ünlü popçu İrem Derici’nin, Seren Serengil ve Bircan Bali’nin kendisi hakkında konuşmama kararı aldırması da ünlü isme hatırlatıldı. Ünlü yorumcu, “Masa dışında magazin konuşmuyorum” diyerek soruyu yanıtlamadı.

‘MİSAFİR SEVMEM’

Bu yıl bir tekne kiralayarak herkesten uzak olmayı düşündüğünü ifade eden Serengil, “Hükumetin bu yıl tekne ile tatile çıkacak kişilerin, tekne açıldıktan sonra başka birisini misafir edemeyeceği” kuralı hatırlatılınca, “Ben zaten misafir sevmem. Köpeklerim bana yeter. Bu habere sevindim” dedi.

Seren Serengil ve annesi Nevin Teoman

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