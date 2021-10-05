Serenay Sarıkaya Akbank’ın yeni reklam yüzü oldu

Daha önce Kıvanç Tatlıtuğ, İlker Ayrık, Selami Şahin gibi ünlü isimlerle çalışan Akbank'ın yeni reklam yüzü oyuncu Serenay Sarıkaya oldu.

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Akbank, yeni marka yüzü Serenay Sarıkaya’nın rol aldığı reklam filmiyle pandemi sebebiyle işini büyütmek, evlenmek, tatile çıkmak gibi kararlarını erteleyen herkesi Akbank Mobil aracılığıyla Akbanklı olmaya ve istedikleri şeyler için harekete geçmeye davet ediyor.

Akbank'ın ‘ilerlemek için güç ve cesaret veren banka’ konumlandırmasını enerjik bir şekilde yansıtan reklam filminde kadınlar, erkekler, çiftler, esnaflar, iş insanları gibi geniş bir Türkiye temsili Akbank’tan cesaret alıyor.

Bol müzikli ve danslı reklam filminin çekimleri üç günde tamamlandı. Filmin yönetmenliğini de Gönenç Uyanık üstlendi.