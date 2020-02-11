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Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz’la olan ilişkisini itiraf etti: Her şey gördüğünüz gibi
Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz’la olan ilişkisini itiraf etti: Her şey gördüğünüz gibi
Bir süredir Atina'da tatil yapan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, Türkiye'ye geri döndü. Ünlü çift ayrı uçaklarla ülkeye dönüş yaparken, Serenay Sarıkaya çok konuşulan aşkla ilgili "Her şey gördüğünüz gibi" itirafında bulundu.
Magazin 11 Şubat 2020 - 07:49

Geçen hafta Atina’da çekilen fotoğraflarıyla gündeme gelen Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, İstanbul’a, ayrı ayrı uçaklarla dönüş yaptı. Havaaalanında gazetecilerle karşılaşan Sarıkaya, Atina’daki tatil hakkında sorulan soruları cevapladı ve “Her şey gördüğünüz gibi” yanıtını verdi. Bu itirafın ardından muhabirler güzel oyuncuya “Neden ayrı uçaklarla döndünüz?” sorusunu yöneltti. Sarıkaya, “Benim orada işlerim vardı, o yüzden biraz geç döndüm” dedi.

Son güncelleme: 07:50 - 11.02.2020
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