Serenay Sarıkaya: “Hayatın normale dönmesini bekliyoruz”

Bodrum tatilinin ardından sevgilisi Cem Yılmaz'la birlikte İstanbul'a dönen Serenay Sarıkaya Etiler'de bulunan bir kuaförden çıkarken görüntülendi. Sarıkaya, corona virüsü pandemisinden dolayı işlerinin aksadığını aktardı.

Oyuncu Serenay Sarıkaya, önceki gün Etiler'de bulunan bir kuaförden çıkarken görüntülendi. Pandemi nedeniyle projelerine ara vermek zorunda kalan Serenay Sarakaya, Alice Müzikali ile ilgili şu an beklemede olduklarını söyledi.

“BÜTÜN İŞLERİMİZ ERTELENDİ”



Merhum sanatçı Bergen'in hayatını konu alan filmde Bergen'i canlandıracak olan Serenay Sarıkaya, pandemi nedeniyle hazırlıkların durduğunu söyledi. Sarıkaya, “Bütün işlerimiz ertelendi, durdu. Şu an çalışamıyoruz. Hazırlık da yapamıyoruz. Corona virüsü sürecinden dolayı proje durdu. Hayatın normale dönmesini bekliyoruz” dedi. Cem Yılmaz ile aşk yaşayan ünlü oyuncu, özel hayatıyla ilgili soruları kabul etmedi.

