Serenay Sarıkaya kimdir? Serenay Sarıkaya kaç yaşında ve nereli?

İlk oyunculuk deneyimini Şaşkın filmiyle kazanan Serenay Sarıkaya, Lale Devri, Medcezir gibi dizilerde rol alarak popüleritesini arttırdı. Kariyerinde oyunculuk haricinde reklam filmlerinde de yer alan ünlü isim ayrıca modellik de yapmaktadır. Peki Serenay Sarıkaya kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? İşte ünlü oyuncunun hayatı...

Son günlerde en çok konuşulan isimler arasında Serenay Sarıkaya yer alıyor. Cem Yılmaz ile aşk haberleri çıkan ünlü oyuncu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki Serenay Sarıkaya kimdir? Serenay Sarıkaya kaç yaşındadır ve nerelidir? Birçok dizide ve filmde yer alan ünlü isim hakkında merak edilen tüm detayları sayfamızdan bulabilirsiniz. İşte Serenay Sarıkaya’nın biyografisi.

SERENAY SARIKAYA KİMDİR?

Serenay Sarıkaya 1 Temmuz 1991, Ankara doğumlu Türk oyuncu ve modeldir. 15 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'nde katıldığı bir güzellik yarışmasında jüri özel ödülünü aldı. Aynı yıllarda Plajda adlı bir sinema filminde rol alarak oyunculuğa adım attı. İlk oyunculuk deneyimini Şaşkın (2006) filmiyle kazanan Sarıkaya, sonrasında Plajda (2008) filminde rol aldı. İlk kez Sinan Çetin’in Peri Masalı (2008) dizisinde yer alarak dizi oyunculuğuna başladı ve yine aynı yıl Sinan Çetin tarafından hazırlanan Limon Ağacı (2008) dizisinde ilk başrolünü üstlendi. Dizinin sona ermesinin ardından Adanalı (2008-2010) dizisinde rol almaya başladı. 2010 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Gizem Memiç’in ardından ikinci oldu ve Türkiye’yi Miss Universe yarışmasında temsil etmeye hak kazandı. Ardından Lale Devri (2010-2013) ve Medcezir (2013-2015) dizilerinin başrolünde yer alarak popüleritesini arttırdı. Ejderhanı Nasıl Eğitirsin filminde seslendirme yapan Sarıkaya Behzat Ç. Ankara Yanıyor filminde de rol aldı.

Dizi ve sinema filmlerinde oynamasının yanı sıra Sarıkaya, reklam filmlerinde de yer aldı ve bazı önemli markalarında reklam yüzü oldu. 2014 yılında GQ Türkiye tarafından yılın kadını seçildi. Bugüne kadar iki Altın Kelebek Ödülü dahil olmak üzere çok sayıda ödül kazandı.

Serenay Sarıkaya, 1 Temmuz 1991’de Ankara’da Ümran Seyhan ve Mustafa Sarıkaya’nın çocuğu olarak dünyaya geldi. Bir süre ailesiyle Antalya’da yaşayan Sarıkaya, 7 yaşındayken anne ve babası ayrılmasından sonra babasının başka bir evlilik yapması üzerine annesiyle birlikte İstanbul’da yaşamaya başladı. Yanında babası olmadan büyüyen Sarıkaya bir röportajında bu durum için “Bir kız çocuğunu, hele ki gelişim aşamasında baba faktörü bu kadar önemliyken, babasız büyütmek büyük olay.” dedi. O dönemde Antalya’da yaşayan ve İstanbul’da yaşama fikrinin korkutucu olduğunu da söyleyen Sarıkaya, annesine oyunculuk yapmak istediğini söylemesi üzerine İstanbul’a taşındılar. Lise eğitimini Antalya Saime Salih Konca Lisesi’nde tamamlayan Sarıkaya, üniversite eğitimi yurt dışında tamamlamak istemiş, ancak üniversite eğitimi almamıştır. Çocukken oyuncu olmayı düşünmeyen Sarıkaya, modellik yapmayı istiyordu. Uzun süre voleybol oynadı ve bir dönem basketbolla ilgilendi. Ayrıca bir sürede tenis oynayan Sarıkaya, kariyeri öncesinde latin danslarıyla da ilgilendi. 15 yaşındayken Çek Cumhuriyeti’nde düzenlenen Avrupa Gençler Güzellik Yarışması’na katılan Sarıkaya, yarışmada jüri özel ödülünü almasının ardından oyunculuk kariyerine başladı.

SİNEMA

2006 Şaşkın Itır – Yardımcı karakter

2008 Plajda Aslı – Yardımcı karakter

2010 Ejderhanı Nasıl Eğitirsin Astrid – Seslendirme

2011 Hoşçakal Sarah – Başrol / Kısa Film

2013 Behzat Ç. Ankara Yanıyor Melisa – Başrol

2016 İkimizin Yerine Çiçek – Başrol

2020 Bergen:Acıların Kadını Bergen – Başrol

TELEVİZYON

2008 Peri Masalı Talya – Yardımcı karakter

2008 Limon Ağacı Peri – Başrol

2008-2010 Adanalı Sofia Dikkaya – Yardımcı karakter

2010-2013 Lale Devri Yeşim Taşkıran – Başrol

2013-2015 Medcezir Mira Beylice – Başrol

İNTERNET

2017-2018 Fi Duru Durulay -Başrol

TİYATRO

2019 Alice Müzikali Alice -Başrol

REKLAM

2014 Elidor -Başrol

2014-2016 Mavi -Başrol

2017 Head&shoulders -Başrol

2018 Mavi -Başrol