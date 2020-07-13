Serenay Sarıkaya sevgilisi Cem Yılmaz’dan ayrıldığı haberlerine açıklık getirdi

Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla gündemde olan ve birkaç gün önce haklarında ayrıldığı haberleri yapılan Serenay Sarıkaya sessizliğini bozdu ve sosyal medya hesabından konuya açıklık getirdi.

Ozan Güven konusunda sessiz kalmakla eleştirilen, Cem Yılmaz’dan ayrıldığı konuşulan Serenay Sarıkaya “Neden beni ilgilendirmeyen konuların ana kahramanı olmak zorundayım” sözleriyle isyan etti. Instagram hesabının hikaye bölümünden bir paylaşımda bulunan Sarıkaya arkaya arkaya gelen haberlerden ve takipçilerinin üzerinde yarattığı baskıdan sıkılmış olacak ki tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Yahu bir insanın bu kadar da üstüne gelinmez ki! Sesi çıkmıyor diye bu kadar da ileri gidilmez ki. Sonu gelmiyor, bitmiyor. Daha birini iyileştiremeden, daha serti hazırda bekliyor. Sınırı aşalı çok oldu! Ne kolay insanların hayatına iftiralar atmak, sınır, etik, ahlak bilmeden saldırmak. Her iftiraya ‘yok öyle değil ' diyemem ki. Halbuki her şeyim ortada, bir gizemim de yok ki. Bu da şiddetin başka türlüsü değil mi? Yeter.”