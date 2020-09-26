Serenay Sarıkaya: Teklif gelirse neden olmasın

Bebek'te bir güzellik merkezinden çıkarken görüntülenen oyuncu Serenay Sarıkaya, sevgilisi Cem Yılmaz'ın çekmeyi planladığı 'Erşan Kuneri' dizisi ile ilgili sorulara cevap verdi.

Her şeyin yolunda olduğunu söyleyen Serenay Sarıkaya, yeni projesi hakkında ilk kez detay verdi. Bir dijital platform için dizi projesi yapacağını belirten oyuncu, şöyle konuştu:

“Henüz değil, önümüzdeki seneyi bulacak zannediyorum. Bir süredir beklediğimiz, yapamadığımız, hazırlığına başlanmış ama devam edemeyen şeyler vardı. Onları hayata geçireceğim.”

“ŞİMDİLİK HAYIR”

Sevgilisi Cem Yılmaz’ın 8 bölümlük Erşan Kuneri isimli dizi projesinde yer almayacağını belirten oyuncu, ayrı ayrı projeleri olduğunu ifade etti.

Serenay Sarıkaya, Erşan Kuneri dizisi için Cem Yılmaz’dan kendisine teklif gelirse, kabul edip etmeyeceği şeklindeki soru üzerine de, “Şimdilik teklif gelmedi ama neden olmasın, tabii ki” diye yanıt verdi.