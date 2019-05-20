Sevcan Orhan kimdir? Sevcan Orhan kaç yaşında? Hayat hikayesi…

Halk müziği sanatçısı Sevcan Orhan’ın yaşadığı sağlık sorunu sonrasında hayat hikayesi merak ediliyor. Peki Sevcan Orhan kimdir?

SEVCAN ORHAN KİMDİR?

Sevcan Orhan 16 Ağustos 1982’de İstanbul’da doğmuştur, aslen Erzincanlı olan bir Türk halk müziği sanatçısı. Küçük yaştan itibaren bağlama, solfej ve nota eğitimi aldı. Lisede okurken bir gazetenin düzenlemiş olduğu liseler arası Türk halk müziği yarışmasında 3’üncülüğü kazandı. Lise eğitiminin ardından İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı ses eğitimi bölümüne girdi. 2000 yılında Nenni Bebek isimli ilk müzik albümünü çıkardı. İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarında üslup ve repertuar dersleri vermektedir. 2012-2013 arası Star TV’de Ayşe Özyılmazel’in ayrılmasından sonra türkücü Alişan ile birlikte ‘Alişan ile Sevcan’ isimli sabah programını sunmuştur. 2006 yılında bağlama sanatcısı Ümit Yılmaz ile dünya evine girmiştir.