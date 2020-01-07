Sevda Demirel kimdir? Sevda Demirel evleniyor mu?

Magazin kulislerinde Sevda Demirel'nin aşk yaşadığı Doruk Doğrusöz ile evleneceği konuşuluyor. Neslihan olan adını Doruk Doğrusöz olarak değiştiren DJ ile Sevda Demirel el ele görüntülenmişti. Peki Sevda Demirel kimdir, kaç yaşında?

Sevda Demirel, 28 Nisan 1972’de Almanya’da dünyaya geldi. Modellik, şarkıcılık, sinema oyunculuğu ve program sunuculuğu yapan Sevda Demirel hakkında merak edilenler haberimizde.

SEVDA DEMİREL KİMDİR?

Sevda Demirel, aslen Gaziantep'lidir. Almanya'da lisede okurken basketbol takımında idi. 16 yaşındayken anne ve babası boşandı, aynı yıl İstanbul’a geldi ve mankenlik yapmaya başladı.

Kuzey Irak da dahil çeşitli yerlerde 8 yıl sahnelerde şarkıcılık yaptı. Birkaç filmde oynadı. 1996 yılında Salih Güney ve Engin Koç ile birlikte “Otostop” filminin başrolünde oynadı.

Silikonlarının patlaması ve Hande Ataizi’ye attığı tokat gibi sansasyonel olaylarla gündeme gelmiştir. Sevda Gibi (2002), Sus (2005) ve Uyanma Vakti (2007) adlı albümleri vardır.