Sevgi Temel kimdir? Sevgi Temel nereli ve kaç yaşında?

Sevgi Temel, 1995 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez İki Ekmek adlı kısa film ile geçen Sevgi Temel hakkında merak edilenler haberimizde... Sevgi Temel nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanan Sevdim Seni Bir Kere dizisinde Berçin karakterini canlandıran Sevgi Temel hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Sevgi Temel kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

SEVGİ TEMEL KİMDİR?

Sevgi Temel, 1995 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü mezunudur.

Şimdilerde, Berk Bakioğlu, Yağmur Çokgenç, Oğuzhan Kayra Koç, Şifanur Gül, Gonca Yakut, Nevzat Can, Didem Aygün, Pervin Balcı, Önder Atakanlı, Nur Yazar gibi oyuncuların yer aldığı ve Star TV’de yayınlanmakta olan Sevdim Seni Bir Kere dizisinde Berçin karakterine hayat veren Sevgi Temel, 1.68 metre boyunda ve 45 kilodur.

Önder Atakanlı’nın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Sevdim Seni Bir Kere (Berçin) (TV Dizisi)

2017 – İki Ekmek (Kısa Film)