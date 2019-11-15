Sevgili Geçmiş 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sevgili Geçmiş 4. son bölüm izle

Sevgili Geçmiş 4. son bölümü Star'da yayınlandı. Sevgili Geçmiş son bölümde; Okan ve adamları Azra'nın peşini bırakmıyor. Güneşli Bahçeye kadar Azra için geliyorlar. Sevgili Geçmiş 5. yeni bölüm fragmanı yayınladı! Sevgili Geçmiş 4. son bölüm izleme linki ve yeni bölüm fragmanı haberimizin içerisinde yer alıyor.

Star’da Sevgili Geçmiş dizisinin 4. son bölümü izleyicilerle buluştu. Son bölümde; İpek’in zararını karşılamak isteyen kızlar, parayı toplamak için ellerinden geleni yapıyor. Cemal’in uzun zamandır beklediği an gelir, Cahide cezaevinden çıkar. Sevgili Geçmiş son bölüm izlemek linki haberimizde yer alıyor.

SEVGİLİ GEÇMİŞ 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SEVGİLİ GEÇMİŞ SON BÖLÜM İZLE

SEVGİLİ GEÇMİŞ 4. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Fabrikanın yanması, ürünlerin telef olmasıyla İpek zor durumda kalmıştır. Kızlar parayı toplamak için seferber olurlar. Deren kardeşine yardım etmek için büyük bir fedakarlık yapması gerektiğinin farkındadır. Kenan ise fabrikayı kimin yaktığını bulmakta kararlıdır.

Cemal cezaevinin kapısında heyecanla Cahide'nin çıkışını bekler ama gelen sarsıcı haberle Çilem'i kurtarmak için ayrılmak zorunda kalır. Cahide cezaevinden çıkar. Cemal'in kızlarına zarar vermemesi için ortadan kaybolmaya karar verir. Cemal Cahide'nin izini kaybeder. Cahide gittiği yerde kendisini bekleyen sürprizden habersiz İzmir'den ayrılır.

İpek parayı bulmak için bir plan yapar ve harekete geçer, ancak onun Tekin ile buluşacağını düşünen Sinan, İpek'in tek başına gitmesine izin vermez. Cemal ile Çilem'den Azra'nın yerini öğrenen Okan'ın adamlarıyla Güneşli Bahçeye gelmesi işleri fena halde karıştırır. Azra tehlikededir…