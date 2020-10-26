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Şevval Şahin kimdir, kaç yaşında?
Şevval Şahin kimdir, kaç yaşında?
Miss Turkey 2018 birincisi plan Şevval Şahin 1999 yılında İstanbul'da doğdu. Şevval Şahin, pandemi döneminde gerçekleştirdiği partilerle ve katıldığı programlarla sık sık magazin gündeminde yer alıyor. İşte Şevval Şahin'in merak edilen hayatı...
Magazin 26 Ekim 2020 - 08:38

ŞEVVAL ŞAHİN KİMDİR?

Mankenlik yapan Şevval Şahin, 1999 İstanbul doğumludur. Üniversite eğitimini University Of East London'da alan Şevval Şahin, Fashion Marketing bölümünün 1. sınıf öğrencisidir.

Türkiye güzeli seçildikten sonra estetikli olduğu belirlenen ve estetikli olması nedeniyle Miss Turkey 2018 birinciliği çok tartışılan Şevval Şahin'in İngiltere'de tanıştığı Pakistanlı Syed Amir-Ali Kirmani Peerzada ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Şu an ise Şevval Şahin bir süredir lüks yaşam tarzıyla bilinen Yiğit Marcus Aral ile birlikte hayat sürüyor.

Türkiye güzeli olan Şevval Şahin 1,82 boyundadır.

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Son güncelleme: 08:51 - 26.10.2020
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