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Şevval Sam 20 yıl önce bırakmış
Şevval Sam 20 yıl önce bırakmış
Geride bıraktığımız yıla, setinde yaşanan taciz iddialarıyla damga vuran 'Yasak Elma' dizisinin yıldızı Şevval Sam önceki gün Bebek'teydi.
Emre ÇEVİK
Magazin 27 Mart 2019 - 07:26

Giyim tarzıyla dikkat çeken Şevval Hanım habercilerin sorularına yanıt verdi. Dizide Talat Bulut ile yaşadığı gerilim hakkında konuşan Sam, “Artık üzerinden çok zaman geçti. Konu odağından uzaklaştı ve diziye zarar verdiği için artık hiç konuşmuyoruz” diye konuştu.

Hayvanseverliğiyle bilinen Şevval Sam, Bülent Ersoy’un kürk açıklamaları hakkında şunları söyledi. “Birebir o konuların içindeyim. Ben bundan 20 yıl önce et ve tavuğu bıraktığımda aslında etoburdum. Yiyerek yaşamanın da dünyanın dönüş mekanizması olduğunu biliyorum ama yöntemler benim için belirleyiciydi.

Kürklerin nasıl elde edildiğine dair bir video izledim ve gerçekten, ona birinin kalbi dayanıyorsa, hayvanların canlı canlı derilerinin yüzülüp, kafalarına çivili sopalarla vurulup öldürülmesine dayanabiliyorsa giyebiliyorsa insan olma sürecinde hangi bilinç seviyesinde tartışmaya bile gerek duymuyorum. Bir insanın utanacağı bir şey olmalı.”

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