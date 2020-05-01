Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve gündeme dair yaptığı paylaşımlarla beğeni kazanan oyuncu Şevval Sam, 1 Mayıs’la ilgili paylaşımda bulunmayı ihmal etmedi. Pek çok ünlü isimden farklı olarak sadece bir kutlama yapmak istemeyen Sam, aynı zamanda corona virüsü sonrasında oluşan kötü ekonomik tabloya da göndermede bulundu ve böylesi bir günde işçilerin sorunlarını hatırlatmak istedi.

İşte Şevval Sam’ın 1 Mayıs mesajı:

“Emeğin hatta yaşam hakkının hiçe sayıldığı, sistemin en kalabalık ama en az hakka sahip işçi ve emekçileri için bir kutlamanın bile çok görüldüğü bu bayram, ne zaman kutlu olabilecek acaba? Kutlayacağım, kutlayamıyorum. Hele işsizleri düşününce… ”