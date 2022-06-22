Shakira ile ayrıldıklarını açıklamışlardı: Pique gecelerde böyle yakalandı

Dünyaca ünlü futbolcu Gerard Pique ve Shakira 11 yıldır sürdürdükleri birlikteliklerini geçtiğimiz haftalarda sonlandırma kararı almıştı. Magazin gündemine bomba gibi düşen ayrılık kararı sonrası Pique ilk kez görüntülendi... Hem de yanında sarışın bir kadın ile...

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Bir dönem “örnek çift” olarak gösterilen Shakira ile futbolcu sevgilisi Gerard Pique'nin ilişkisi resmen sona erdi…

Son haftalarda Pique'nin Shakira'yı aldattığı ve Kolombiyalı şarkıcının uzun süredir birlikte olduğu sevgilisini başka bir kadınla yakaladığı iddiaları ortaya atılmıştı. Çift, bu iddiaların ardından yayınladığı bir mesaj ile resmen ayrıldıklarını duyurmuştu.

Shakira ile ortak iki çocukları bulunan Barcelona’nın yıldızı Pique ayrılığın ardından ilk kez görüntülendi. Stockholm’de bir partiye katılan Pique’nin yanında sarışın bir kadın vardı. Fotoğraf, partinin gerçekleştiği kulübün sahibi Katrin Zytomierska (44) tarafından basına sızdırıldı. Zytomierska, oğlunun Pique’nin büyük bir hayranı olduğunu söylerken, “Ona giderek oğluma bir kez merhaba demesini rica ettim. Oğlum onun en büyük hayranı! Ancak o bu isteğimi reddetti. Sadece bir ‘merhaba’ diyemedi. Ben de intikam olsun diye bu fotoğrafları paylaşıyorum.” dedi.

Konuyla ilgili Pique’den henüz bir açıklama gelmedi.

45 yaşındaki Shakira ile 35 yaşındaki Pique 2011'den beri yaşadığı ilişkilerini geçtiğimiz haftalarda noktalamıştı.

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