SHOW TV yayın akışı: Çarpışma yeni bölüm bu akşam mı? İşte Çarpışma yeni bölüm fragmanları…

Çarpışma yeni bölümü ne zaman, bu akşam ekrana gelecek mi, Show Tv yayın akışında Çarpışma 7. bölümü var mı soruları dizilerin ara vermesinin ardından neredeyse tüm izleyicilerin aklında. Peki Show Tv yayın akışında bu akşam ne var? Çarpışma yeni bölüm ne zaman?

ÇARPIŞMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇARPIŞMA 1. ÖN İZLEME



ÇARPIŞMA 2. ÖN İZLEME

ÇARPIŞMA BU AKŞAM VAR MI?

Çarpışma dizisinin 7. yeni bölümü bu akşam yayınlanacak. Çarpışma son bölümde; Zeynep'i arayan Veli, Galip'in havaalanından parayı alıp ona doğru geldiğini söyler. Ancak Zeynep'i uyarır. İkinci bir hataya müsamaha etmeyeceğini söyler. Zeynep de bu kez başka bir hata olmayacağını söyleyerek onu ikna eder. Kerem, Meral ile buluşur ve ona niye olduğunu sorar. Bunu hak edecek ne yaptığını sorar. Meral gözyaşlarına boğulur. Bu sırada yanlarına Yakup gelir. Ancak Yakup'un elinde bir rehine vardır: Cemre.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13 00

Gelin Evi Yeni Bölüm

15 00

Zahide Yetiş'le Canlı

18 45

Show Ana Haber Canlı

20 00

Çarpışma Yeni Bölüm

00 15

Çukur Tekrar

02 45

Gülperi Tekrar