Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
SHOW TV yayın akışı: Çarpışma yeni bölüm bu akşam mı? İşte Çarpışma yeni bölüm fragmanları…
Çarpışma yeni bölümü ne zaman, bu akşam ekrana gelecek mi, Show Tv yayın akışında Çarpışma 7. bölümü var mı soruları dizilerin ara vermesinin ardından neredeyse tüm izleyicilerin aklında. Peki Show Tv yayın akışında bu akşam ne var? Çarpışma yeni bölüm ne zaman?
Sozcu.com.tr
Magazin 24 Ocak 2019 - 14:45

ÇARPIŞMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI

 

ÇARPIŞMA 1. ÖN İZLEME

ÇARPIŞMA 2. ÖN İZLEME

ÇARPIŞMA BU AKŞAM VAR MI?

Çarpışma dizisinin 7. yeni bölümü bu akşam yayınlanacak. Çarpışma son bölümde; Zeynep'i arayan Veli, Galip'in havaalanından parayı alıp ona doğru geldiğini söyler. Ancak Zeynep'i uyarır. İkinci bir hataya müsamaha etmeyeceğini söyler. Zeynep de bu kez başka bir hata olmayacağını söyleyerek onu ikna eder. Kerem, Meral ile buluşur ve ona niye olduğunu sorar. Bunu hak edecek ne yaptığını sorar. Meral gözyaşlarına boğulur. Bu sırada yanlarına Yakup gelir. Ancak Yakup'un elinde bir rehine vardır: Cemre.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13 00
Gelin Evi Yeni Bölüm

15 00
Zahide Yetiş'le Canlı

18 45
Show Ana Haber Canlı

20 00
Çarpışma Yeni Bölüm

00 15
Çukur Tekrar

02 45
Gülperi Tekrar

Etiketler