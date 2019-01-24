SHOW TV yayın akışı: Çarpışma yeni bölüm bu akşam mı? İşte Çarpışma yeni bölüm fragmanları…

ÇARPIŞMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI
ÇARPIŞMA 1. ÖN İZLEME
ÇARPIŞMA 2. ÖN İZLEME
ÇARPIŞMA BU AKŞAM VAR MI?
Çarpışma dizisinin 7. yeni bölümü bu akşam yayınlanacak. Çarpışma son bölümde; Zeynep'i arayan Veli, Galip'in havaalanından parayı alıp ona doğru geldiğini söyler. Ancak Zeynep'i uyarır. İkinci bir hataya müsamaha etmeyeceğini söyler. Zeynep de bu kez başka bir hata olmayacağını söyleyerek onu ikna eder. Kerem, Meral ile buluşur ve ona niye olduğunu sorar. Bunu hak edecek ne yaptığını sorar. Meral gözyaşlarına boğulur. Bu sırada yanlarına Yakup gelir. Ancak Yakup'un elinde bir rehine vardır: Cemre.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13 00
Gelin Evi Yeni Bölüm
15 00
Zahide Yetiş'le Canlı
18 45
Show Ana Haber Canlı
20 00
Çarpışma Yeni Bölüm
00 15
Çukur Tekrar
02 45
Gülperi Tekrar