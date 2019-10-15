Sihirbazlar Çetesi’nde kimler oynuyor? Sihirbazlar Çetesi konusu ve oyuncu kadrosu…

Sihirbazlar Çetesi filmi her biri farklı özelliklere sahip bir grup illüzyonistin macerasına odaklanıyor. İşte Sihirbazlar Çetesi filmi detaylı konusu ve oyuncuları…

Gerilim türündeki Sihirbazlar Çetesi 2013 yılında vizyona girdi. Sinemada yayınlandığı dönemde oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çeken Sihirbazlar Çetesi bu akşam televizyonda yayınlanacak. Peki Sihirbazlar Çetesi oyuncuları kimler, konusu ne?

SİHİRBAZLAR ÇETESİ KONUSU

Sihirbazlar Çetesi, Atlas isimli son derece karizmatik ve etkileyici bir illüzyonistin liderliğini yaptığı, dünyanın en iyi sihirbazlarından oluşan ‘Four Horsemen' ekibinin başından geçenleri konu alıyor. Ekip üstün sihir marifetlerini sadece sahne gösterileri için değil, soygun yaptıkları bankaların sistemlerine erişmek ve izleyicilerini soymak için kullanıyorlar. Bu adamlar izleyicileri önce başka bir kıtadaki bir bankayı soyarak, daha sonra beyaz yakalı bir suçlunun bankadaki milyon dolarlarını izleyicilerin banka hesaplarına aktararak şaşırtıyorlar. Bunun üzerine onları durdurmaya kararlı olan özel FBI ajanı Dylan bu çetenin peşine düşer.

SİHİRBAZLAR ÇETESİ OYUNCULARI

Jesse Eisenberg, J. Daniel Atlas, bir illüzyonist ve dört süvarinin lideri.

Mark Ruffalo, Dylan Rhodes, banka hırsızlığını araştıran FBI ajanı.

Woody Harrelson, Merritt McKinney, bir mentalist.

Isla Fisher, Henley Reeves, bir eskapist.

Dave Franco, Jack Wilder, el çabukluğu ile bilinen illüzyonist.

Mélanie Laurent, Alma Dray, banka hırsızlığı olayını araştırmak üzere soruşturmaya dahil olan Interpol ajanı.

Morgan Freeman, Thaddeus Bradley, sihirbazlar arasında hileleri ortaya çıkartarak para kazanan eski bir sihirbaz.

Michael Caine, Arthur Tressler, bir sigorta şirketi patronu ve dört süvarinin sponsoru.

Michael J. Kelly, Ajan Fuller

Common, Evans, Fuller ve Cowan'ın bir üst amiri olarak.