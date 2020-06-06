Sıla da ‘Erkekler yerini bilsin’ akımına destek verdi

Sosyal medyada kadın kullanıcıların başlattığı akıma dahil olan Sıla attığı tweetle dikkat çekti ve gündemi yakından takip ettiğini gösterdi.

Karantina günlerini eşi Hazer Amani ile birlikte geçiren ve zaman zaman katıldığı canlı yayınlar ile takipçileriyle etkileşim halinde kalan Sıla Gençoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kadın dayanışmasına destek verdi.

Kadınlara atfedilen yakıştırmaları eleştirmek ve uygulanan sözlü ve fiziksel tacizlere dikkat çekmek adına Twitter’de başlayan harekete destek veren Sıla, “Erkeği boş bırakırsan ya davulcuya ya zurnacıya…” paylaşımında bulundu.

Kadın Twitter kullanıcılarının attığı mesajlar üzerinden ilerleyen bu akım son derece yaratıcı ve dikkat çekici paylaşımlar barındırıyor.

Sıla paylaşımının sonuna ‘Erkek yerini bilsin’ hashtagini koymayı da ihmal etmedi.

İşte bu akımla ilgili farklı tweetler:

“Erkek dediğin adaplı giyinmeli”

“Dünya erkekler gününde, erkeğe yönelik şiddet yine kadınlar arasında tartışıldı. Bari birkaç tane de erkek konuşmacı olsaymış!”

“Okuyacak da n'olacak… Evlensin, evinin erkeği olsun”

“Erkek dediğin ütü yapar yemek yapar çocuklarına babalık yapar”

“Gece gece dışarıda gezmeseymiş ne işi varmış yani erkek başına”