Sıla Gençoğlu kimdir? Sıla nereli ve kaç yaşında?

Son günlerde ünlü şef Hazer Amani ile birlikte olan Sıla Gençoğlu'nun hayat hikayesi merak ediliyor. Sezen Aksu ile birlikte yaptıkları "Sıla/Töre" albümü sayesinde geniş kitlelerce tanınmaya başlayan Sıla Gençoğlu hakkında merak edilenler haberimizde...

Magazin gündeminde sık sık adından söz ettiren bir isim olan Sıla Gençoğlu’nun hayatına dair birçok ayrıntı merak ediliyor. Sıla Gençoğlu nereli ve kaç yaşında?

SILA GENÇOĞLU KİMDİR?

Sıla, 17 Haziran 1980 tarihinde Denizli Acıpayam'da doğdu. İlkokulu Denizli'de okuyan şarkıcı, ortaokul ve lise öğrenimi için İzmir'e anneannesinin yanına yerleşti.

İlk sahne çalışmalarına İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi'nde başladı ve Türk Halk Müziği ile Türk Sanat Müziği korolarında korist ve solist olarak görev aldı.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde bir sene okudu, daha sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Caz Vokal Bölümü’ne geçiş yaptı. Bu dönemde, Afyon Caz Festivali’nde Neşet Ruacan, Nedim Ruacan ve Nezih Yeşilnil’den oluşan caz orkestrasında solist olarak görev aldı.

Ayrıca Sıla'nın yaptığı besteler ve yazdığı şarkı sözleri Ferhat Göçer (Vur kadehi Ustam), Kenan Doğulu (Demedi Deme/Boğaziçi) gibi sanatçıların albümlerinde yer aldı. Geniş kitleler onun sesiyle ilk kez Sezen Aksu ile yaptıkları ve “Sıla” dizisinin şarkısı olan ortak besteleri “Sıla/Töre” sayesinde tanıştı.

2007 yılında “Sıla” adını taşıyan ilk albümünü çıkardı. Daha sonra İmza, Konuşmadığımız Şeyler Var, Joker, Vaveyla ve Yeni Ay albümleri müzik piyasasında yer aldı.

Bugüne kadar Powertürk Müzik Ödülü, Altın Kelebek Ödülü, Kral Tv Video Müzik Ödülü ve birçok üniversitenin müzik ödülü dahil olmak üzere çok sayıda ödül kazanmıştır. Sıla 1.71 metre boyunda, 57 kilo ve İkizler burcudur.

Sıla albümleri:

2007 – Sıla

2009 – İmza

2010 – Konuşmadığımız Şeyler Var

2012 – Joker

2012 – Vaveyla

2014 – Yen Ay

2016 – Mürekkep

2017 – Heybeden Şarkılar