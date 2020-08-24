Sıla Gençoğlu’ndan arkadaşı Gözde Kansu’ya doğum günü kutlaması

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, sosyal medya hesabından sunucu ve oyuncu Gözde Kansu ile okul yıllarında çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve Kansu'nun yeni yaşını kutladı.

Sosyal medya hesabını karantina dönemindeki kadar aktif olarak kullanmasa da zaman zaman yaptığı paylaşımlarla gündelik hayatına takipçilerini de ortak eden şarkıcı Sıla, bu defa kendisi için özel bir insanın doğum gününü kutladı.

Arkadaşlığı okul sıralarına dayanan ve 11 yaşından beri Gözde Kansu ile dostluğu devam eden Sıla, o yıllara dair bir kareyi Instagram hesabından paylaştı ve arkadaşının yeni yaşını şu sözlerle kutladı:

“11 yaşımızdan beri her yaşımıza şahidiz. Hep de öyle olsun. 40 dediğin neçü hocam, zaten bu seneyi es geçiyoruz, seneye gireriz.”