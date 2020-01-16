Sıla’nın kalabalık balayı

Şarkıcı Sıla ve geçtiğimiz gün nikah masasına oturduğu eşi Hazer Amani balayı için İtalya'ya uçtu.

Çifti yolculuk öncesinde havalimanında görüntüleyen muhabirler, Sıla ve Hazer Amani’ye sorular yöneltti. Uçankuş’a konuşan ikiliden Hazer Amani, düğünlerini yakın dostlarıyla bir araya geldikleri ve yemek yedikleri bir aktivite olarak değerlendirirken Sıla da “son derece güzel bir geceydi” yorumunda bulundu.

KALABALIK BALAYI

Muhabirlerin ‘evlilik teklifi nasıl oldu?’ şeklindeki sorularına ‘özel hayatımıza fazlaca girmeyin’ şeklinde bir uyarıda bulunan Hazer Amani, balayı için İtalya’yı tercih ettiklerini söylerken yakın arkadaşlarıyla birlikte Roma’ya uçacaklarını söyledi.