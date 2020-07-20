Simge Sağın yeni bir aşka yelken açtı

Şarkıcı Simge önceki gün Şile'de sosyal mesafeli bir konser verdi. Konser öncesi kuliste şarkıcı basın mensuplarıyla sohbet eden ünlü isim, 6 ay aradan sonra yeniden şarkılar söyleyeceği için heyecanlı olduğunu söyledi.

Pandemi döneminde resim çizdiğini ve şarkılar yazdığını söyleyen şarkıcı, “Resim çizdim, şarkılar yazdım, daha tamamlayamadım, karavan tatili yaptım” dedi.

‘HAYATIMDA BİRİ VAR’

Güzel popçu, muhabirlerin “Hayatınızda aşk var mı?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Hayatımda biri var bakalım bir gün sizinle tanıştırırım şu an cicim aylarındayız, bakalım yakalayabilecek misiniz?”