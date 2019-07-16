Sinan Akçıl: ‘Alişan gibi davranacak değilim’

Şarkıcı Sinan Akçıl ve oyuncu eşi Burcu Kıratlı önceki gün Bebek'te bulunan bir restoran çıkışı objektiflere yansıdı.

Kısa bir süre ayrı kalan çiftin son zamanlarda sık sık bir arada olması dikkatlerden kaçmadı.

Akçıl’ın sosyal medyada ses getiren ‘bottle cap challenge’ akımına uyup eşi Burcu Kıratlı'nın yere döktüğü suyu temizlemesi büyük beğeni almıştı.

Muhabirlerin ‘Biraz hanımcılık var mı?’ sorusuna başarılı şarkıcı, “Alişan gibi davranacak değilim, çok iddialı bir video oldu” diyerek Alişan'a gönderme yaptı.

Gazetecilerin bebek bekledikleri yönündeki haberleri çift gülerek yalanladı.