Sinan Akçıl: Bir süre ayrı yaşadık

Akçıl, ‘Goy goy sözü aslında Burcu’nun kullandığı bir söz, sürekli bu cümleyi kullanır, ben de evde bir gün bunu şarkı yapabilir miyim diye düşündüm ve ortaya bu parça çıktı’ dedi. Şarkının sözlerinin içinde ‘Çocukların olsun boy boy’ olmasının bebek habercisi mi olduğunun sorulması üzerine açıklama yapan Sinan Akçil, ‘Bunun için biraz zamanımız olduğunu düşünüyorum, çocuğun daha vakti var, henüz gelmedi’ demekle yetindi.

Akçıl, ‘Bu lafı özellikle Burcu çok kullanıyordu, bedavadan şarkı sözü çıktı, Çocukların olsun boy boy hayat sana nasıl bende goy goy, aslında anlamlı bir ayrılık şarkısı bu’ derken ayrılıyor musunuz sorusuna da yanıt verdi. Akçıl, ‘Bu konularda konuşmam doğru değil, özel konular bunlar, biz bunu kendi aramızda düzgün bir şekilde çözmeye çalışıyoruz, bir döenm ayrı yaşadığımız doğru ama şuan aynı evdeyiz, önemli olan iç huzurumuz, bu süreçte ne o üzülsün ne ben üzüleyim’ diyorum dedi.

“BENİ 6 AY ÇEKEMEYECEK”

Akçıl eşi ile ayrılmaya ramak kalmasının altında verdiği bir röpörtajda eski sevgilisi Hadise’nin adını anmasının yattığının sorulması üzerine şu açıklamayı yaptı Akçıl, ‘Ben öyle bir şey söylemedim. Bunu yazan gazeteciye ceza verdim, beni 6 ay çekemeyecek dedi. Gazeteciyi mahkemeye mi verdiniz denilince de ‘Hayır’ açıklamasını yapan Akçıl, Serdar Ortaç ile oynadığı oyunu kaybettiği için iddia parasını hala vermediği hakkındaki sorulara ise ‘Kendisi Japon ona Japon parası vereceğim, Serdar 1 kere kazandı onu da hemen liseliler gibi basına yetiştirdi’ açıklamasını yaptı.