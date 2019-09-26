Sinan Akçıl: Öyle bir durum yok!

Arnavutköy’de yürüyüşe çıkan ünlü şarkıcı ve besteci Sinan Akçıl yürüyüşünü basın mensuplarıyla devam ettirdi ve soruları yanıtladı. Konserlerinin devam ettiğini söyleyen Akçıl boşluk bulduğu zamanlarda yürüyüş yaptığını söyledi.

“ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR MI?”

9 aylık evliliklerinin ardından eski eşi Burcu Kıratlı ile tek celsede boşanan Akçıl boşanma ile ilgili soruları cevaplamayacağını belirten şarkıcı” o konularla alakalı konuşmuyorum , her şey çok güzeldi, bunlar özel bir durum teşekkür ederim “dedi. Ayrılığa üçüncü şahısların sebep olduğuna dair çıkan haberlere şaşırarak açıklık getiren Akçıl “üçüncü şahıslar mı? Yok canım öyle bir durum” dedi.

“MEHMETÇİK VAKFINA BAĞIŞ YAPTIĞI SÜRECE SORUN YOK”

Sinan Akçıl'a şarkıcı Ferhat Göçer ile yaşadığı olaylar hatırlatılınca Akçıl “o iş yargıda şuan, Mehmetçik vakfına bağış yaptığı sürece şarkılarımı söylemesinde hiçbir mahsur yok. Kendisi de çok güzel bir şeye hizmet etmiş olacak. Tabi söylemek istemiyorsa da saygı duyarım” dedi.