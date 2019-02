Yönetmen Sinan Çetin’in oğlu Rafael Cemo Çetin'nin yönetmenliğini üstlendiği New York in New York gişede battı.

Sinan Çetin’in oğlu Rafael Cemo Çetin, yönetmenliğini ve başrolünü üstlendiği yeni filmi New York in New York’u geçtiğimiz cuma günü vizyona soktu. Ancak film ilk üç günde sadece 665 kişi tarafından izlendi.

Filmin hasılatı ise 8 bin 758 TL oldu.