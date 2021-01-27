Sinan Özen’in kızı Neva sağlığına kavuştu

Şarkıcı Sinan Özen ile eşi Burcu Özen’in kızları Neva Özen, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde hekimlerin uyguladığı başarılı tedaviyle sağlığına kavuştu.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Tıp Fakültesi ve hastane yönetimiyle bağırsak rahatsızlığı nedeniyle Bağırsak Yetmezliği ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (EGEBAYRUM) tedavi gören minik Neva ile ailesini ziyaret etti. Rektör Budak, Sinan Özen’in kızının tedavisinin büyük ölçüde tamamlandığını söyledi.

Rektör Budak, “Sağlık çalışanlarımız ve Özen ailesiyle evladımızı sağlına kavuşturmanın sevincini paylaşıyoruz. Bundan da mutluluk duyuyoruz” dedi.

“TEDAVİNİN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ ATLATTIK”

Henüz 10 aylık olan kızının toplamda 7 ameliyat geçirdiğini dile getiren sanatçı Sinan Özen, “Bu merkez Türkiye’de tek ve ülkemizin gururu diyebiliriz. Kısa bağırsak noktasında en yetkin yer. Merkez Müdürü Funda hocam ve bağırsak uzatma ameliyatlarında da en yetkin hocalarımızdan Ahmet hocam da burada. Sayın rektörümün de gösterdiği ilgi ve alakayla çok güzel bir haber aldık. Hastanemiz yerinde yenilenecek. Bütün çocuklara, herkese sağlık diliyorum. Rektörümüzün ve hekimlerimizin verdiği en büyük hediye sağlıktır, o yüzden çok teşekkür ediyorum. 1 yıldır yoğun bir mücadelemiz var, darısı diğer çocukların ve ailelerin başına. Tedavimiz bir süre daha devam edecek. Ama büyük bir bölümünü atlattık. Konser için sözümüzü verdik. Umarım en kısa sürede bir araya geliriz” diye konuştu.

60 KİŞİLİK EKİP

Türkiye’de alanında kurulan ilk tek merkez olan EGEBAYRUM Müdürü Prof. Dr. Funda Çetin, merkezin nadir hastalıklardan bağırsak yetmezliği konusunda gönül birliği yapan 60 kişilik bir ekipten oluştuğunu söyledi.

Kurulduğu günden bu yana merkezde 45 hastanın tedavi edildiğini belirten Prof. Dr. Çetin, “Neva bebeğimiz de bizim yüzümüzü güldüren hastalarımızdan biri oldu. Tabi bu geniş bir ekip çalışmasıyla elde edilen bir başarı. Ahmet hocamızın cerrahi teknikleri, hemşirelik bakımından invaziv radyoloji ve benzeri birçok alanın burada yapılabilmesinden dolayı bugünlerimize geldik. Burada ailelerin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir kolumuz da onlar aslında. Onun için ailelere, yönetimimize ve Rektör hocamıza çok teşekkür ediyorum. Biz bu gönül bağıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi. (İHA)

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