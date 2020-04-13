Sinem Güven, Pınar Altuğ’a meydan okudu

Sinem Güven, sosyal medyadaki, ‘challenge’ (meydan okuma) akımını yakından takip ediyor. Karantina günlerinde hareketsiz kalmamak için Nike’ın başlattığı Living Room Cup (Oturma Odası Kupası) adlı antrenmanın videosunu çeken Güven, başka arkadaşlarına da meydan okudu.

Işıl Alben’in meydan okumasını kabul eden Güven, tüm vücudunu çalıştırdığı antrenmanı 44:35 saniyede bitirdiğini videosuna eklediği sayaçla ıspat etti. Güven, Pınar Altuğ, ve Ata Demirer’e meydan okudu.