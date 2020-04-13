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Sinem Güven, Pınar Altuğ’a meydan okudu
Eski manken Sinem Güven, sosyal izolasyon kurallarına uyarak evde vakit geçiriyor. Sosyal medyadaki meydan okumaları yakından takip eden Güven, 44 dakikalık egzersizini paylaşarak ünlü isimlere meydan okudu.
Magazin 13 Nisan 2020 - 16:43

Sinem Güven, sosyal medyadaki, ‘challenge’ (meydan okuma) akımını yakından takip ediyor. Karantina günlerinde hareketsiz kalmamak için Nike’ın başlattığı Living Room Cup (Oturma Odası Kupası) adlı antrenmanın videosunu çeken Güven, başka arkadaşlarına da meydan okudu.

Işıl Alben’in meydan okumasını kabul eden Güven, tüm vücudunu çalıştırdığı antrenmanı 44:35 saniyede bitirdiğini videosuna eklediği sayaçla ıspat etti. Güven, Pınar Altuğ, ve Ata Demirer’e meydan okudu.

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