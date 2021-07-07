Sinem Kobal yıllar sonra sarı saçlarını koyu renge boyattı

Meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği olan ve geçen aylarda ilk bebeğini dünyaya getiren Sinem Kobal, imaj değiştirdi.

Uzun yıllardır saçlarını sarı renkte kullanan Kobal, yeni saçlarıyla kamera karşısına geçti.

Sarı olarak kullandığı saçlarını koyu renge boyatan oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde Instagram’da gündem oldu.

“ESKİ HALİNE GERİ DÖN”

Bazı takipçileri Kobal’ın yeni imajını çok beğenirken bazı takipçileri ise eski haline dönmesi gerektiğini söyledi.

İŞTE SİNEM KOBAL’IN YENİ İMAJI:

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